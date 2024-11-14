برنامج "المنكوس" يبدأ اختيار المتأهلين للحلقات المباشرة

بدأت لجنة تحكيم برنامج "المنكوس"، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث، اجتماعاتها لاختيار قائمة المتأهلين المكونة من 18 مشاركاً في الحلقات التلفزيونية التي ستبث على الهواء مباشرة من مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.

وعقدت إدارة البرنامج اجتماعها الأول في مسرح شاطئ الراحة بحضور عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات بالإنابة في الهيئة، وأعضاء لجنة التحكيم، شاعر النظم والمحاورة محمد بن مشيط المري من دولة الإمارات، والدكتور حمود جلوي عضو هيئة التدريس في قسم اللغة العربية بكلية التربية الأساسية في دولة الكويت، وشاعر النظم والمحاورة والمنشد شايع فارس العيافي من المملكة العربية السعودية، وشاعر النظم والمحاورة متعب بن حمد زايد المري من قطر، إضافة إلى عارف عمر مدير الإعداد والمحتوى في برنامج "المنكوس".

وقال محمد بن مشيط المري، رئيس لجنة التحكيم، إن البرنامج استقبل مشاركات واسعة وتم فرزها وفق أسس وآليات تمتاز بدقة فائقة، تلا ذلك اختيار 85 مشتركاً من 8 دول لمقابلة لجنة التحكيم ، التي بدورها قيمت المتسابقين وفق معايير دقيقة مُعتمدة، فيما منح كل عضو في اللجنة المترشحين درجات عقب المقابلة المباشرة التي جرت يومي 9 و10 نوفمبر الجاري، مضيفاً أن إدارة البرنامج ولجنة التحكيم بدأتا اجتماعاتهما لاختيار قائمة الـ 18 مشاركاً للحلقات المباشرة.

وأضاف أن الموسم الرابع من برنامج المنكوس شهد حضوراً لمشاركات من خارج بيئة المنكوس، بيّنت حرفية عالية في أداء اللحن، ما يعكس اهتمام جيل الشباب بتراثهم الأصيل وتمسكهم به، إذ أن قاعدة مؤدي لحن المنكوس والمهتمين به تنمو عاما بعد آخر، مضيفاً أن البرنامج اكتسب مكانته الكبرى والمهمة والأساسية كونه الأول من نوعه في العالم العربي المتخصص بـ "لحن المنكوس" أحد الفنون الإماراتية والخليجية التراثية المرتبطة بالشعر النبطي.

وأوضح أن البرنامج شهد هذا العام تنوعاً كبيراً في جنسيات المشاركين في تجارب الأداء، ما سيسهم في إظهار التجارب الأدائية والأصوات المتميزة، إلى جانب الانتشار الواسع للحن المنكوس، متوقعاً أن يشهد البرنامج بموسمه الرابع مفاجآت بأصوات قوية وعذبة.

يذكر أن مقابلات المشتركين أمام لجنة التحكيم وكواليس وتفاصيل مشاركتهم على مدار يومي 9 و10 نوفمبر الجاري، ستبث ضمن حلقتين تسجيليتين، فيما سيشارك النجوم الـ 18 في 8 حلقات مباشرة يمرون خلالها بمراحل عدة وصولاً إلى لقب "فارس المنكوس" للموسم الرابع.

