دلجيت دوسانجه يحيي حفلاً في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت أبوظبي حفلاً موسيقياً استثنائياً أحياه نجم بوليوود الشهير دلجيت دوسانجه الذي سجل رقماً قياسية بأدائه المبهر واستقطابه أكثر من 30 ألف معجب من دولة الإمارات والعالم. ويستكمل هذا الحفل، الذي أقيم في «الاتحاد بارك» بجزيرة ياس، الإنجازات التي حققها الفنان مؤخراً في جولته العالمية «ديل لوميناتي»، حيث يعتبر أضخم فعالية موسيقية مدفوعة تشهدها العاصمة الإماراتية منذ 8 سنوات.وقد استطاع النجم العالمي أن يخطف قلوب الجمهور بعرض مذهل جمع بين الموسيقى والأداء المسرحي، حيث ألهب أجواء المسرح وجزيرة ياس وأفق مدينة أبوظبي. وجاء أكثر من 80% من الجمهور من خارج الإمارة للقاء نجمهم المحبب، والاستمتاع بأغانيه واحدة تلو الأخرى على مدار 3 ساعات.

وخلال تواجده في دولة الإمارات، زار دوسانجه معالم أبوظبي الشهيرة، بما في ذلك جامع الشيخ زايد الكبير، مما ترك أثراً كبيراً لدى الملايين حول العالم. وقد حصد مقطع الفيديو القصير لزيارته عبر إنستغرام نحو 40 مليون مشاهدة.

وتستمر جولة دوسانجه الحالية في الهند بإثارة حماس وتشويق كبير، حيث اجتذبت حفلاته الموسيقية في دلهي وجايبور 120 ألف معجب. وبعد نجاحها الكبير في أبوظبي، ستستمر الجولة بتقديم العروض في مدينتي حيدر آباد وأحمد آباد.

يأتي هذا الحفل التاريخي ضمن سلسلة من الفعاليات الترفيهية العالمية التي تُقام على جزيرة ياس حالياً لتقدم تجارب لا تُنسى للمقيمين والزوار على حد سواء. وتشمل العروض القادمة في الاتحاد بارك، مهرجان الموسيقى العالمي «وايرلس الشرق الأوسط» - الذي يشهد الظهور الأول في المنطقة لفنانين مثل سِزا SZA، و21 سافيج 21 Savage، وييت Yeat، بالإضافة إلى حفلات مهرجان «ياسلام» المرتقبة بعد سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا في أبوظبي لعام 2024، والتي تتضمن عروضاً لفنانين عالميين.