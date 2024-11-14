«حياة باي».. عرض عالمي أول في أبوظبي

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

تستضيف أبوظبي المسرحية العالمية Life Of Pi – «حياة باي»، الحائزة 3 جوائز توني و5 جوائز أوليفييه، على مسرح «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس، من 15 - 17 نوفمبر، وذلك بعدما حقق العرض المسرحي من إنتاج «سيمون فريند إنترتينمنت»، شهرة واسعة عند عرضه في مسارح «ويست إند» المرموقة.

تتعاون «برواكتيف إنترتينمنت» مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومجموعة «ميرال»، لاستكمال هذا النجاح في دولة الإمارات، وتقديم العرض المسرحي العالمي الأول الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي.

وتستند المسرحية إلى الرواية الشهيرة التي بيع منها أكثر من 15 مليون نسخة على مستوى العالم، وتروي قصة ملهمة عن الصبر والأمل، وتلامس مختلف الأجيال وترتقي بعروض مسرح «برودواي».

تحويل الرواية

الرواية المستوحاة من رواية للكاتب يان مارتلسبق، سبق أن حوِّلت إلى فيلم بالعنوان نفسه Life of Pi، حصد 4 جوائز أوسكار، ولعب بطولته سوراج شارنا، عرفان خان، تابو، جيرارد ديبارديو وريف سبال، وهو من إخراج من آنج لي، وتدور أحداثه حول شاب في السادسة عشرة من عمره يُدعى «باي»، تغرق سفينته في المحيط الهادي، ويجد نفسه على قارب نجاة برفقة نمر وضبع وحمار وحشي وقرد. يروي العرض المسرحي «حياة باي» أحداث القصة بالاعتماد على مؤثرات بصرية مذهلة وعرائس ودمى وتقنيات مسرحية عالمية المستوى، لينقل الجمهور إلى عالم من الدهشة والخيال.

نقطة تحول

حول استضافة أبوظبي لعرض المسرحية العالمية، قالت تغريد السعيد، المديرة التنفيذية للاتصال والتسويق والفعاليات في «ميرال»: إن استضافة مسرحية «حياة باي» للمرة الأولى في الشرق الأوسط على مسرح «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس، ليست مجرد حدث عابر، بل نقطة تحوّل أخرى في مسيرة العاصمة الإماراتية نحو ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للسياحة والترفيه. هذا الإنجاز البارز يعكس الرؤية الطموحة والاستراتيجية المبتكرة التي نتبناها في «ميرال»، والهادفة إلى تعزيز مكانة جزيرة ياس كوجهة عالمية من خلال استقطاب فعاليات رائدة تضفي مزيداً من التألق على الجزيرة.

وأضافت: ما يميز هذا الحدث ليس فقط حجمه وأهميته، ولكن انسجامه مع رؤيتنا لتقديم فعاليات تهدف إلى توفير تجارب لا تنسى، وتلهم أجيالاً متعددة وتجذب الجماهير من مختلف الثقافات والأعمار، ما يعزز مكانة أبوظبي.

وصرحت السعيد أن مسرحية «لايف أوف باي» المستوحاة من الرواية الشهيرة التي حققت نجاحاً باهراً، تعكس قدرتنا على تقديم عروض فنية استثنائية على مسرح «الاتحاد أرينا». فهذه الرواية تتمتع بتميزها حيث بيع منها أكثر من 15 مليون نسخة، وتحولت إلى فيلم حائز جوائز أوسكار، لافتة إلى أن المسرحية تتميز برؤاها البصرية الفريدة وأسلوبها السردي المبتكر، ما يجعلها عملاً بارزاً في عالم المسرح. وأتطلع لأن تفتح هذه المسرحية آفاقاً جديدة في عالم الثقافة والفنون بأبوظبي، وأن تترك بصمة إيجابية في قلوب الزوار.

استكمال النجاح

أكد نيكولاس رينا، الرئيس التنفيذي لـ«برواكتيف إنترتينمنت» أن تقديم مسرحية «حياة باي» في أبوظبي هو بمثابة استكمال النجاح الذي حققته في مسارح «ويست إند وبرودواي». ويعكس العرض أعلى معايير التميز المسرحي، حيث يجمع بين تقنيات العرض المبتكرة والقصة الدرامية المؤثرة، ويمثل تجربة استثنائية تقدَّم على مسرح «الاتحاد أرينا»، بشكل يختلف عن قراءة الرواية أو مشاهدة الفيلم.