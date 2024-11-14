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لجنة أوروبية تعيد النظر في عقار لعلاج ألزهايمر

طبيبة تعالج مريضا مصابا بمرض ألزهايمر
15 نوفمبر 2024 00:54

أوصت لجنة الرقابة والتنظيم الأوروبية، الخميس، بالموافقة على استخدام عقار "ليكانيماب" لعلاج مرض ألزهايمر، وذلك بعد بضعة أشهر من رفضها الدواء الجديد.
وقالت شركة "بيوجين" للصناعات الدوائية إن العقار، المسوق في الولايات المتحدة باسم "ليكيمبي"، حصل على موافقة لجنة المنتجات الطبية التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية للاستخدام البشري كعلاج لمرض ألزهايمر المبكر. ومن المتوقع الآن أن تتخذ المفوضية الأوروبية قرارا بترخيص تسويق العقار في غضون الأشهر القليلة المقبلة. وقالت اللجنة، في تموز الماضي، إن المخاوف بشأن الآثار الجانبية المحتملة للعقار تفوق تأثيره في إبطاء المرض القاتل الذي يسرق العقول.
لكن شركة الأدوية اليابانية "إيساي" طلبت من اللجنة إعادة النظر في قرارها. وطورت "إيساي" عقار ليكيمبي وتشارك حاليا في تسويقه مع شركة "بيوجين" ومقرها في مدينة كامبريدج، بولاية ماساتشوستس الأميركية.

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المصدر: د ب أ
وكالة الأدوية الأوروبية
المنتجات الطبية
الاتحاد الأوروبي
عقار ليكانيماب
عقار ليكيمبي
الزهايمر
مرض الزهايمر
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