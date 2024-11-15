مزاد في باريس على عدد من مخطوطات ديغول

تُطرَح للبيع في باريس في 16 ديسمبر المقبل مخطوطات وأغراض تذكارية كانت عائدة للرئيس الفرنسي الراحل شارل ديغول (1890-1970) على ما أعلنت دار «آركوريال» التي تنظّم المزاد عليها، وتُعرض خلالها مخطوطة نداء 18 يونيو الذي اطلقه من لندن عام 1940.

وأوضحت «آركوريال» في بيان أن المزاد مبادرة من أسرة الراحل، وسيُخصص جزء من ريعه لمؤسسة آن ديغول التي تحتضن وتواكب أشخاصا من ذوي الإعاقة.

وسبق أن نُشرت كل هذه المخطوطات والرسائل تقريبا في 13 كتابا بعنوان «ليتر، نوت إيه كارنيه» Lettres, notes et carnets صدرت عن دار «بلون» بين عامَي 1980 و1997.

وأشارت الدار إلى أن من بين «أكثر من 350 قطعة» معروضة للبيع في المزاد مخطوطة كتاب ديغول الأول «لا ديسكورد شي لينمي» La Discorde chez l'ennemi الصادر عام 1924. وخُمِّنَت قيمتها بما بين 50 ألف يورو و60 ألفاً.

أما مخطوطة الرواية المذهلة التي كتبها في سن الرابعة عشرة، قبل الحرب العالمية الأولى بوقت طويل بعنوان «حملة ألمانيا» Campagne d'Allemagne، وتخيّل فيها نفسه يحرر فرنسا من غزو، فقَدّر سعرها بما بين عشرة آلاف يورو و15 ألفاً.

ومن بين المعروضات أيضا مخطوطات قصصية أخرى، إحداها تلك العائدة لقصة «زلاينا» (1908) التي تدور أحداثها في كاليدونيا الجديدة، وقُدِّرَ سعرها بأربعة آلاف إلى خمسة آلاف يورو.

أما الرسالة التي بعث بها الجنرال إلى زوجته إيفون لوصف معارك مايو 1940، فبلغت قيمتها المخمّنة ما بين سبعة آلاف وثمانية آلاف يورو، بحسب «آركوريال».

ويضم المزاد كذلك ساعة اليد «ليب» التي كان ديغول يضعها عندما كان رئيسا في الستينات، وسعرها التخميني ما بين ستة آلاف وعشرة آلاف يورو.

ويُرافق المزاد في مقر «آركوريال» في شارع الشانزليزيه الباريسي عرض لوثيقة تحتفظ بها العائلة هي عبارة عن الأوراق الأربع لمخطوطة نداء 18 يونيو الذي قرأه ديغول عام 1940 عبر إذاعة «بي بي سي» البريطانية خلال وجوده في لندن، ودعا فيه مواطنيه إلى مقاومة الجيش الألماني المحتل. وهي المرة الأولى تُعرض هذه المخطوطة، بحسب الدار.