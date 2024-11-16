إطلاق نار على طائرة في مطار قبيل إطلاقها

بينما كانت تستعد للإقلاع من مطار دالاس في الولايات المتحدة، أصيبت طائرة ركاب برصاصة مما أدى إلى إلغاء رحلة، مساء أمس الجمعة، طبقا لما ذكرته شركة طيران أميركية.

ولم ترد أنباء عن سقوط إصابات وتم الاتصال بسلطات إنفاذ القانون، بعد أن أصابت رصاصة الجانب الأيمن من الطائرة، أسفل سطح الطائرة مباشرة.

في الوقت نفسه، كان طاقم طائرة الرحلة رقم 2494، التابعة لشركة "ساوثويست إيرلاينز"، يعد الطائرة للمغادرة، من مطار "دالاس لاف فيلد"، طبقا لما ذكرته الشركة في بيان.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية، في بيان، إن "الطائرة من طراز بوينج 800-737، تعرضت لإطلاق نار، بالقرب من قمرة القيادة، حوالي الساعة الثامنة والنصف مساء، قبل الرحلة إلى مطار إنديانابوليس الدولي. وعادت الطائرة إلى البوابة وخرج الركاب".