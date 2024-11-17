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الترفيه

ماجد المهندس يفتتح «ليالي الوثبة» في «مهرجان الشيخ زايد»

ماجد المهندس يفتتح «ليالي الوثبة» في «مهرجان الشيخ زايد»
17 نوفمبر 2024 12:41

تامر عبد الحميد (أبوظبي) ليلة طربية أصيلة عاشها جمهور «مهرجان الشيخ زايد» أمس، في افتتاح أولى أمسيات «ليالي الوثبة» الفنية، والتي أحياها الفنان ماجد المهندس، مؤدياً بصوته المميز، وإحساسه المرهف، باقة من أجمل أغنياته الرومانسية الشهيرة على المسرح الرئيس من المهرجان الذي تقام فعالياته في منطقة الوثبة بأبوظبي.
كامل العدد
رفع الحفل شعار «كامل العدد» وبمجرد صعود المهندس على خشبة المسرح الرئيس بـ «مهرجان الشيخ زايد»، استقبله الجمهور بحفاوة كبيرة، ووسط تفاعل لافت من الحضور، قدم مزيجاً مميزاً من أغنياته الخليجية والعربية التي واكبت مسيرته الفنية الطويلة، بهدف إرضاء مختلف الأذواق في الحفل.
إحساس وحماس
ونجح المهندس كعادته في تقديم ليلة غنائية حالمة مليئة بالإحساس والحماس، مزج فيها بين أغانيه ومواويله الشهيرة، من بينها: «فهموه»، «تناديك»، «عطشان»، «يا حب يا حب»، «أوقعلك عقد للموت»، «عطشان»، «الفاتنة»، «على مودك أن وبس»، كما أدى أغنيته الشهيرة «بين أيديا» التي أخذ الجمهور يردد معه كلماتها حتى نهايتها.
طرب أصيل
وأعرب المهندس عن سعادته لعودته من جديد إلى العاصمة الإماراتية، ولقاء جمهوره في أبوظبي المتذوق للطرب الأصيل والفن الجميل، لإحياء افتتاح حفلات «ليالي الوثبة» المميزة التي تقام في الهواء الطلق، مشيداً بهذه الأمسيات الفنية التي تجمع نخبة من نجوم الغناء في العالم العربي، على حب الفن الأصيل.
كبار المطربين
تنظم أمسيات «ليالي الوثبة» ضمن فعاليات أنشطة «مهرجان الشيخ زايد»، ويحييها نخبة من كبار المطربين من مختلف أنحاء الوطن العربي، وتمنح الأمسيات فرصة للجمهور من زوار المهرجان للالتقاء مع عدد كبير من نجومهم المفضلين، لقضاء أجمل الأوقات في حب الطرب الأصيل، ومن بين الفنانين الذين من المقرر أن يشاركوا في حفلات «ليالي الوثبة»، الفنانة أصالة التي من المقرر أن تحيي حفلها يوم 23 نوفمبر، وفؤاد عبد الواحد وعبد العزيز الضويحي يوم 14 ديسمبر، وخالد عبد الرحمن يوم 21 ديسمبر، وأنغام يوم 28 ديسمبر

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