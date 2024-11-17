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بيع هيكل ديناصور عملاق بمبلغ كبير

الهيكل العظمي للديناصور العملاق
17 نوفمبر 2024 19:35

بيع أكبر هيكل عظمي لديناصور يُطرح في مزاد فرنسي، بطول 22 مترا، بمبلغ 4,7 ملايين يورو (ستة ملايين يورو مع الرسوم)، بحسب ما أفادت به دور مزادات.
المشتري، الذي لم تُكشف هويته، هو هاوي جمع قال إنه يريد أن يعهد بهذا الهيكل العظمي للأباتوصور، وهو حيوان عاشب عملاق، إلى متحف، بحسب دارَي المزادات "كولان دو بوكاج" و"بربروسا".
وقال أوليفييه كولين دو بوكاج إن "هذا المزاد هو من الأغلى قيمة بين تلك المخصصة لهيكل عظمي لديناصور في فرنسا".
ويتكون الهيكل الضخم بنسبة 75% إلى 80% من العظام الأصلية، وهو أكبر ديناصور يُطرح للبيع في مزاد في فرنسا على الإطلاق.

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  • الهيكل العظمي للديناصور العملاق
    الهيكل العظمي للديناصور العملاق

كان الهيكل العظمي لهذا العملاق العاشب، الذي كان وزنه حوالى عشرين طنا خلال حياته وربما بلغ 45 عاما، يوجد في قصر "دامبيار أن إيفلين"، على بعد حوالى خمسين كيلومترا إلى الجنوب الغربي من العاصمة الفرنسية باريس، حيث جرت عملية البيع.
واكتُشفت بقايا هذا الأباتوصور، الملقب "فولكان"، عام 2018 في ولاية وايومينغ بالولايات المتحدة، حيث يسمح القانون للأفراد بالحصول على تراخيص للتنقيب على أمل العثور على عظام لهياكل من حقبة ما قبل التاريخ.
جرت أعمال التنقيب بين عامي 2019 و2021 بتمويل من مستثمر فرنسي. بعد ذلك، شُحن الهيكل، الذي يضم 300 عظمة، إلى فرنسا لترميمه.
ينص عقد البيع على أن المالك المستقبلي يتعهد بمنح علماء الحفريات إمكانية الوصول إلى الديناصور لدراسته.

المصدر: آ ف ب
ديناصور
هيكل عظمي
مزاد علني
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