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طوابع التسامح.. حضور إماراتي في الأندلس

طوابع التسامح.. حضور إماراتي في الأندلس
18 نوفمبر 2024 02:31

ملقا - إسبانيا (وام)

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شهد معرض «كنوز الحكماء» الذي نظمته مؤسسة ماغوس بالتعاون مع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، على هامش ملتقى التسامح والتعايش السلمي الذي أقيم في مدينة ملقا في إقليم الأندلس مساء أمس الأول، إقبالاً واسعاً من الساسة والمؤثرين والفنانين والإعلاميين واليونيسكو والأمم المتحدة. وتضمن المعرض عدة أجنحة عكست اللوحات المعروضة فيها تنوع الأساليب الفنية، بدءاً من التقليدية وصولاً إلى المعاصرة، كما تم توزيع كتيبات عن وثيقة الأخوة الإنسانية باللغة الإسبانية، واستعراض طوابع تاريخية لدولة الإمارات، تحمل رموز التسامح والتعايش السلمي.

كنوز
الأخوة الإنسانية
التسامح
الأندلس
اليونيسكو
الأمم المتحدة
إسبانيا
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