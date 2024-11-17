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الترفيه

«تيابلو».. موسيقى كلاسيكية واستعراضات حماسية

«تيابلو».. موسيقى كلاسيكية واستعراضات حماسية
18 نوفمبر 2024 02:31

تامر عبد الحميد (أبوظبي)
«الأميركتان»، جناح تقام فعالياته للمرة الأولى في مهرجان الشيخ زايد، ويجتمع فيه 7 موسيقيين واستعراضيين من أميركا الجنوبية في فرقة «ريتابلو»، لتقديم باقة من الفنون الأميركية المتنوعة التي تمزج بين العزف والاستعراضات الفلكلورية الجماعية على أنغام الموسيقى الكلاسيكية والحماسية، مثل «الكاوبوي» و«السالسا».
5 عروض
تشكل فرقة «ريتابلو» نقطة جذب للزوار في جناح «الأميركتان»، وتقدم عروضها يومياً بواقع 5 عروض تقريباً، وعلى مدى نصف ساعة يؤدي أعضاء الفرقة فقرات موسيقية وأدائية برفقة آلتَي الجيتار والفلوت وهم يرتدون أزياءً شعبية وتقليدية بألوانها الزاهية التي تعبر عن ثقافات الولايات المتحدة المتعددة، والتي تجذب أنظار زوار وضيوف المهرجان من مختلف الجنسيات والأعمار.

لوحات فنية
أعربت جينا فلوريز، مديرة الفرقة، عن سعادتها لمشاركة «تيابلو» للمرة الأولى في مهرجان الشيخ زايد، الذي وصفته بكرنفال ثقافي وفني وترفيهي يجمع دول العالم في مكان واحد. وقالت: «يقدم المهرجان ضمن أنشطته المتنوعة، لوحات فنية في كل أجنحته ومسارحه من مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي يسهم في تلاقي الشعوب فيما تقدمه من فنون أصيلة لها جذور راسخة»، مثمنة الدور الكبير الذي يلعبه المهرجان في إثراء هذه الفنون، وتقديمها للآخر للتعرف على ثقافات وفنون دول العالم.
وتابعت: «تقدم (تيابلو) عبر استعراضاتها جزءاً من ملامح الثقافة والفنون الأميركية وتاريخها العريق وفولكلورها المختلف، وذلك من خلال أداء رقصات تقليدية شهيرة على مستوى الموسيقى والحركات والتوليفة الفنية الشعبية بشكل عام، بينها: (الكاوبوي - رعاة البقر) و(السالسا)».
أنواع موسيقية
أوضحت جينا أن الفرقة تستخدم الموسيقى والألحان الأكثر شهرة، والاستعراضات الفلكلورية من بلدان عدة، بينها: بوليفيا التي تشتهر بالموسيقى الشعبية والريغيتون، وكولومبيا التي تُعرف بأنها «أرض الألف إيقاع». ومن أشهر أنواع الموسيقى فيها «الكومبيا» و«الفالناتو»، والمكسيك، التي تشكِّل موسيقاها سيمفونية من الاندماج الثقافي، وتحمل كل آلة موسيقية أصداء التراث المتنوع لشعبها، فمن النبض الإيقاعي للطبول الأصلية إلى المؤلفات الغنائية للكمان الأوروبي، واللهجات الإيقاعية التي تشبه الإيقاعات الأفريقية.

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أداء جماعي 
 ولفتت جينا إلى أن الفرقة تؤدي مجموعة رقصات إبداعية تتميز بالبساطة والأداء الجماعي عالي الاحترافية، إلى جانب فقرة منفردة يقدمها أحد أعضاء الفرقة على وقع موسيقى «البيرو» برفقة آلتَي الجيتار والناي، فيما يقدم بقية أعضاء الفرقة من الرجال والنساء استعراضات لرقصات شهيرة، مثل «الكاوبوي» و«السالسا» بكل خطواتها الغزلية والنابضة بالحياة، التي تعتمد على إيقاع موسيقي سريع، وحركات أدائية تتسم بالانسجام والعفوية.
مزيج موسيقي
تعكس موسيقى الولايات المتحدة التعدد العرقي لسكانها من خلال مجموعة متنوعة من الأنماط الموسيقية، فهي عبارة عن مزيج من الموسيقى التي تأثرت فيما مضى بثقافات غرب أفريقيا وأيرلندا وأسكتلندا والجزء البري من قارة أوروبا.

تنوع الأنماط 
تشتهر الموسيقى الأميركية بتنوع أنماطها، ومن أبرز أنواعها على مستوى العالم: موسيقى الجاز، البلوز، الموسيقى الريفية، الروك، السول، الريغتون، الفانك، الفولك، الهيب هوب، البوب والتكنو.

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الوثبة
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