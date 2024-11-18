مهرجان الشيخ زايد.. 40 ألف زائر في عطلة نهاية الأسبوع

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

شهدت فعاليات «مهرجان الشيخ زايد»، حضوراً جماهيرياً كبيراً تجاوز الـ 40 ألف زائر في عطلة نهاية الأسبوع، في مشهد يؤكد الإقبال الكبير على المهرجان الذي أصبح محطة رئيسة للجماهير من مختلف الأعمار والجنسيات، للاستمتاع بالعروض الثقافية والفنية والأنشطة المتنوعة، وقضاء إجازة نهاية أسبوع متنوعة.



طرب أصيل

أعرب الفنان ماجد المهندس عن سعادته لعودته من جديد إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، ولقاء جمهوره المتذوق للطرب الأصيل والفن الجميل، لإحياء افتتاح حفلات «ليالي الوثبة» المميزة التي تقام في الهواء الطلق. وأشاد بهذه الأمسيات الفنية التي تجمع نخبة من نجوم الغناء في العالم العربي، على حب الفن الأصيل.

أجمل الأوقات

وتنظَّم أمسيات «ليالي الوثبة»، ضمن فعاليات أنشطة «مهرجان الشيخ زايد»، ويحييها نخبة من كبار المطربين من مختلف أنحاء الوطن العربي، وتمنح الأمسيات فرصة للجمهور من زوار المهرجان، للالتقاء مع عدد كبير من نجومهم المفضلين، لقضاء أجمل الأوقات في حب الطرب الأصيل.



ليلة لا تُنسى

رفع حفل افتتاح أمسيات «ليالي الوثبة» الفنية شعار «كامل العدد» على المسرح الرئيس في «مهرجان الشيخ زايد»، والذي أحياه الفنان ماجد المهندس، حيث امتلأ المسرح بأكثر من 12 ألفاً من الحضور من عشاق الفن والطرب الأصيل الذي قدمه المهندس، واستمتعوا بأدائه، وقدم باقة من أجمل أغانيه التي لاقت تفاعلاً كبيراً من الجمهور الذي توافد من إمارات الدولة.

تراث وحداثة

الأجواء المفعمة بالحيوية أكدت مكانة المهرجان وجهة فريدة وأساسية أمام الجماهير من كل مكان، حيث جمع المهرجان بين التراث والحداثة والترفيه، واستمتع الزوار بالفعاليات المتنوعة التي شملت عدداً من العروض المنوعة عبر الفنون والحرف، والساحات الترفيهية، والمعارض الفنية وأجنحة الدول التي ازدحمت بشكل كبير لم يحدث من قبل، كما استمتعت الجماهير الحاضرة بالألعاب النارية الرائعة التي انطلقت الساعة 10:00 ليلاً، حيث امتلأت السماء بالألوان الرائعة والتشكيلات المبهرة التي قدمتها الألعاب النارية، مما نال إعجاب الجمهور الغفير.



تجربة شاملة

يأتي الإقبال الكبير في حفل الافتتاح ليؤكد استمرارية نجاح «مهرجان الشيخ زايد» كواحد من أهم المهرجانات الثقافية والفنية في المنطقة، حيث يُقدم تجربة شاملة تُرضي مختلف الأذواق، وتجمع بين الترفيه والتعليم والاحتفاء بالثقافة والفنون.

حفلات مقبلة

من الفنانين الذين سيشاركون في حفلات «ليالي الوثبة»، أصالة نصري التي من المقرر أن تحيي حفلها يوم 23 نوفمبر، وفؤاد عبد الواحد وعبد العزيز الضويحي يوم 14 ديسمبر، خالد عبد الرحمن يوم 21 ديسمبر، وأنغام يوم 28 ديسمبر.



تنظيم محكم

النجاح الكبير لحفل الافتتاح يرجع للتنوع الكبير الذي يغطيه برنامج المهرجان، ويناسب كل الأعمار والجنسيات والمستويات، بالإضافة الى التنظيم المحكم الذي وفر للزوار أجواءً مريحة واستثنائية، بدءاً من لحظة دخول الزوار واستقبالهم، وحتى انتهاء الفعاليات الساعة 1:00 صباحاً، حيث جهِّزت مرافق المهرجان بأعلى المعايير لاستيعاب الأعداد الكبيرة، مع توفير مواقف كافية للسيارات، إلى جانب تخصيص مساحات واسعة للعائلات والأطفال للاستمتاع بوقتهم.