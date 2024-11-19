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«معاً لحياة متوازنة وصحية».. محاضرة في «دبا الحصن»

«معاً لحياة متوازنة وصحية».. محاضرة في «دبا الحصن»
19 نوفمبر 2024 12:32

أبوظبي (الاتحاد)
ضمن جهوده لتعزيز الوعي الصحي بين أفراد المجتمع، نظم نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي محاضرة توعوية بعنوان: «معاً لحياة متوازنة وصحية»، بالتعاون مع الوحدة الطبية.
قدم المحاضرة الدكتور أحمد عز الدين، وتناولت موضوعات متعددة تهدف إلى تعزيز نمط حياة صحي ومتوازن للوقاية من الأمراض المزمنة مثل السكري.
جاء الحدث ضمن سلسلة من الفعاليات التي يعتزم نادي دبا الحصن تنظيمها، بهدف بناء مجتمع أكثر وعياً بصحته وقدرته على تبني أساليب حياة صحية ومستدامة.
وركزت المحاضرة التي أقيمت في مقر النادي على أهمية التغذية السليمة، وممارسة النشاط البدني بانتظام كأهم عوامل الوقاية من مرض السكري، مع استعراض الإحصائيات الحديثة حول انتشاره وتأثيره على الصحة العامة.
وقدم عز الدين نصائح عملية حول كيفية إدارة مستويات السكر في الدم، وشدد على أهمية تناول الأطعمة الصحية وتجنب العادات الغذائية الضارة. وحظيت المحاضرة بحضور لافت من الموظفين وأعضاء النادي، في مقدمتهم محمد خليفة النعيمي، المدير التنفيذي للنادي، الذي أكد في كلمته الافتتاحية أهمية هذه المبادرات التوعوية في تعزيز ثقافة الصحة والوقاية لدى المجتمع.
وتخلل الفعالية فحص مجاني لمستوى السكر في الدم، ما أضاف طابعاً عملياً، وأثبت أهمية المتابعة الدورية للصحة. وأعرب المشاركون عن تقديرهم للنادي لاهتمامه بتقديم مثل هذه الأنشطة التي تجمع بين التثقيف الصحي والخدمة المجتمعية.

 

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