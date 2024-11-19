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ملتقى للسيارات الكلاسيكية في أبوظبي

ملتقى للسيارات الكلاسيكية في أبوظبي
20 نوفمبر 2024 01:31

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلقت بلدية مدينة أبوظبي الموسم الثاني من «ملتقى السيارات الكلاسيكية والرياضية»، الذي يضم أكثر من 300 سيارة كلاسيكية ورياضية، وذلك بجوار مبنى مركز التواجد البلدي في مدينة محمد بن زايد. 
ويُعد الملتقى حدثاً مهماً لعشاق السيارات الكلاسيكية والرياضية في مختلف المدن، ويوفر منصة للمشاركين لعرض سياراتهم الكلاسيكية، والرياضية، وإبراز جمال التصميم والأداء للسيارات، كما يُعد فرصة لتبادل الخبرات بين عشاق هذا العالم الفريد، ويتيح لهم الفرصة للتعبير عن شغفهم والتفاعل مع الآخرين، ويساهم في نشر الوعي حول تاريخ وتصميم السيارات، وتثقيف المشاركين بالجوانب الفنية والتقنية المتعلقة بها.

بلدية أبوظبي
السيارات الكلاسيكية
مركز التواجد البلدي
مدينة محمد بن زايد
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