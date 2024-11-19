ملتقى للسيارات الكلاسيكية في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت بلدية مدينة أبوظبي الموسم الثاني من «ملتقى السيارات الكلاسيكية والرياضية»، الذي يضم أكثر من 300 سيارة كلاسيكية ورياضية، وذلك بجوار مبنى مركز التواجد البلدي في مدينة محمد بن زايد.

ويُعد الملتقى حدثاً مهماً لعشاق السيارات الكلاسيكية والرياضية في مختلف المدن، ويوفر منصة للمشاركين لعرض سياراتهم الكلاسيكية، والرياضية، وإبراز جمال التصميم والأداء للسيارات، كما يُعد فرصة لتبادل الخبرات بين عشاق هذا العالم الفريد، ويتيح لهم الفرصة للتعبير عن شغفهم والتفاعل مع الآخرين، ويساهم في نشر الوعي حول تاريخ وتصميم السيارات، وتثقيف المشاركين بالجوانب الفنية والتقنية المتعلقة بها.