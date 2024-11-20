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الترفيه

صاروخ "ستارشيب العملاق" يفشل في العودة إلى منصته

خلال إطلاق مركبة الفضاء في منصة إطلاقها في براونزفيل، تكساس، الولايات المتحدة
20 نوفمبر 2024 08:15

فشل صاروخ "ستارشيب" العملاق التابع لشركة "سبايس إكس"، في العودة إلى منصته، وهبط في مياه البحر، وذلك خلال رحلة تجريبية جديدة انطلقت، أمس الثلاثاء من ولاية تكساس الأميركية.

وأطلقت سبيس إكس، الصاروخ من قاعدة "ستاربيز" التابعة للشركة في بوكا تشيكا بولاية تكساس، لكنها تخلت عن محاولة التقاط المعزز باستخدام أذرع ميكانيكية عملاقة، إذ تم إلغاء محاولة الالتقاط بعد أربع دقائق فقط من انطلاق الرحلة لأسباب غير محددة، وارتطم المعزز بالماء بعد ثلاث دقائق.

واختارت الشركة هذه المرة أن يهبط صاروخها المخصص للقيام برحلات إلى القمر والمريخ في البحر، وذلك خلافا للتجربة الخامسة التي جرت الشهر الماضي، وتمكن خلالها الصاروخ من العودة إلى منصته، في مناورة معقدة تمكنت خلالها الأذرع الميكانيكية من إعادة تثبيته في موقعه.

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وقال دان هوت المتحدث باسم "سبيس إكس"، إنه لم يتم استيفاء جميع المعايير اللازمة لالتقاط المعزز، لذلك لم يوجه موجه الرحلة المعزز للعودة إلى موقع الإطلاق.

وكانت المركبة الفضائية الخالية قد انطلقت على متن "ستارشيب"، ومرت عبر خليج المكسيك في مسار شبه دائري حول العالم مشابه للرحلة التجريبية في أكتوبر الماضي.

ويعد هذا أحدث اختبار لأكبر وأقوى صاروخ في العالم، والذي تأمل "سبيس إكس" ووكالة "ناسا" في استخدامه لإعادة رواد الفضاء إلى القمر، ومن ثم إلى المريخ.



المصدر: وكالات
صاروخ ستارشيب
سبيس إكس
الفضاء
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