إطلاق السلسلة التلفزيونية «بكين الساحرة».. في دبي

أبوظبي (الاتحاد)

تحت إشراف القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في دبي، نظِّم حفل إطلاق سلسلة «بكين الساحرة» لعام 2024 في دبي بدولة الإمارات. استضاف الحفل مكتب المعلومات لبلدية بكين من تنظيم CRI Online.تُعتبر «بكين الساحرة» مشروعاً للتواصل الخارجي، وهو مشروع أُطلق بشكل مشترك من مكتب المعلومات لبلدية بكين وCRI Online لتعزيز التبادلات الثقافية بين الصين ودول أخرى.

منذ انطلاقها عام 2019، أطلقت السلسلة 5 مواسم، ودعيت إلى بكين فرق إنتاج من 14 دولة بما في ذلك لاوس وروسيا وإيطاليا والبرازيل وألمانيا والإمارات والسعودية، للتصوير وإجراء مقابلات للمشاركة في إنتاج وبث المسلسل.

حتى الآن، بثَّت المواسم الـ 4 الأولى من السلسلة على محطات التلفزيون الرئيسة في أكثر من 10 دول وشوهدت 300 مليون مرة.

أُصدرت السلسلة من مقاطع فيديو قصيرة ومحتوى رسومي عبر مواقع الإنترنت المختلفة، بما في ذلك المنصات الاجتماعية الخارجية، وجمعت ما يقرب من 200 مليون مشاهدة خارج البلاد، وحققت السلسلة اعترافاً وشعبية بين الجماهير الأجنبية. وتُعتبر سنة 2024 الذكرى الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والإمارات والذكرى الـ 34 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والسعودية.

في سبتمبر من هذا العام، دُعيت فرق تصوير خاصة من تلفزيون أبوظبي وتلفزيون العربية لتصوير الموسم الجديد، مع التركيز على موضوعين: «تطور بكين» و«فرص بكين»، حيث جاء التصوير في مواقع متنوعة مثل المركز الإداري لبلدية بكين وحديقة الروبوتات الدولية ZGC E-Town ومعبد السماء ومتحف القصر.

عايشت فرق التصوير الحيوية الديناميكية لتطور بكين المبتكر من زوايا متعددة، والتقطت جمال هذه العاصمة القديمة عن كثب، وقدرت سحرها المتنوع ونشاطها بشكل شامل.

خلال جلسة مشاركة المواضيع، قال محمد عبدالكريم، مقدم برنامج في تلفزيون أبوظبي، إن تجربة السفر إلى بكين في سبتمبر للمشاركة في تصوير مسلسل «بكين الساحرة» لا تُنسى، واعتبر أن المسلسل سيعكس جمال الثقافة الصينية وروح الشعب الصيني للناس في الإمارات، ويُظهر بشكل كامل صورة الصين الحديثة.



بعد حفل الإطلاق، سيُعرض وثائقي «بكين الساحرة» في معرض جولات على منصات مثل تلفزيون أبوظبي وتلفزيون العربية، مستهدفاً الجمهور في المنطقة العربية. ويهدف الوثائقي إلى عرض سحر بكين المتنوع وتراثها التاريخي الغني كـ «مدينة الفرص»، مما يعزز الفهم المتبادل والتواصل بين شعبي الصين والإمارات وكذلك بين الصين والسعودية.