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علماء يرصدون الطيف الكامل للإشعاعات الشمسية على المريخ

علماء يرصدون الطيف الكامل للإشعاعات الشمسية على المريخ
21 نوفمبر 2024 14:02

 نجح فريق دولي من الباحثين، بقيادة علماء صينيين، في رصد الطيف الكامل للإشعاعات الشمسية في المريخ، في إنجاز علمي يعد الأول من نوعه عالميا.

وذكرت قناة الصين المركزية، اليوم، أن الفريق البحثي- الذي يضم علماء من جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية ومعهد الفيزياء الحديثة ومعهد لانتشو لتكنولوجيا وفيزياء الفضاء وجامعة كيل الألمانية - تمكن من قياس كامل طيف طاقة البروتونات الناتجة عن النشاط الشمسي في نطاق يتراوح بين 1 و1000 ميجا فولت.

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واستخدم الباحثون في دراستهم، التي نشرت نتائجها مجلة "رسائل البحوث الجيوفيزيائية" العالمية، مجموعة متطورة من أجهزة الكشف الإشعاعي، إلى جانب نماذج محاكاة لحركة الجسيمات في الغلاف الجوي للمريخ.

وأوضحت جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية أن الدراسة تكتسب أهمية خاصة في ظل افتقار المريخ للحماية المغناطيسية وضعف غلافه الجوي، مما يجعل سطحه أكثر عرضة للإشعاعات الشمسية مقارنة بكوكب الأرض، مشيرة إلى أن هذا الاكتشاف سيسهم في تطوير سبل حماية رواد الفضاء والمركبات الفضائية خلال المهمات المستقبلية لاستكشاف الكوكب الأحمر.

المصدر: وام
العلماء
المريخ
الشمس
الفلك
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