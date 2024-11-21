«تحقيق أمنية» تحتفل بالأمنية 7000

أبوظبي (الاتحاد)

تفتخر مؤسسة «تحقيق أمنية» بالإعلان عن تحقيق الأمنية رقم 7000، والتي تمثل محطّة مهمة في مسيرتها الإنسانية النبيلة لجلب الأمل والقوة والفرح للأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة. وجاء هذا الإنجاز المميز من خلال تحقيق أمنية الطفلة الشجاعة فطيم عبدالله الكعبي، والتي تبلغ من العمر(10 سنوات)، وحلمها بأن تصبح طياراً حربياً.

وبتعاون استثنائي، استقبل العميد الركن يوسف عبدالله الكعبي، قائد الطيران المشترك الطفلة فطيم، بحضور منى الجابر، عضو مجلس أمناء مؤسسة «تحقيق أمنية»، وعدد من كبار ضباط ومسؤولي وزارة الدفاع، حيث تمكّنت فطيم من عيش تجربة كاملة ليوم واحد كطيار حربي، محققةً حلمها على أرض الواقع. ارتدت فطيم الزي الرسمي وانضمّت إلى أفراد القوات الجوية الذين رافقوها خلال جولتها في عدد من الأنشطة، بما في ذلك جولة على الطائرات، وتجربة محاكاة للطيران، وعرض لبعض المناورات الأساسية. لقد ألهمت شجاعة فطيم وتصميمها كل من حولها، ما يؤكد على صمود الأطفال حتى في ظلّ التحديات الصحية الصعبة.

وصرّحت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، سمو الشيخة شيخة بنت سيف آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة «تحقيق أمنية»: «أمنية فطيم تمثّل محطة خاصة لنا. فكل أمنية نحقّقها تحمل في طياتها قصة أمل، لكن هذه الأمنية مميّزة لأنها تمثل أمنيتنا ال7000 وتحتفي بالتعاون المثمر والدعم من وزارة الدفاع. معاً نستطيع أن نوفر تجارب استثنائية ترفع معنويات الأطفال وعائلاتهم».

وتوجّهت سمو الشيخة شيخة بالشكر والتقدير إلى قيادات وزارة الدفاع، مؤكّدة أن هذا التعاون يُبرز التزام الوزارة بخدمة المجتمع، إلى جانب مهام الدفاع، حيث تفتح الأبواب أمام فرص تترك أثراً دائماً في حياة الأطفال. لقد كان يوم فطيم مع وزارة الدفاع دليلاً على قوة الخير المشترك وأهمية تحقيق الأحلام.

واختتمت الشيخة شيخة تصريحها بالقول: «مع الاحتفال بتحقيق الأمنية رقم 7000، تُجدد المؤسسة التزامها بتحقيق أمنيات كل طفل مؤهل، إيماناً منها بقوة الأمل وقدرته على تغيير الحياة. فكل أمنية نحقّقها يمكن أن تضيء الأوقات الصعبة، وتذكّر الأطفال وعائلاتهم بأن الأحلام يمكن أن تتحقق».