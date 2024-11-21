الخميس 21 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

انطلاق مهرجان «وايرلس».. في أبوظبي

انطلاق مهرجان «وايرلس».. في أبوظبي
21 نوفمبر 2024 17:21

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت إدارة مهرجان «وايرلس» الشرق الأوسط، الذي ينطلق يوم 23 نوفمبر الجاري في "حديقة الاتحاد" بجزيرة ياس في أبوظبي، انضمام فناني الراب إيه بوجي ويت دا هودي وساويتي إلى قائمة الفنانين والموسيقيين العالميين الذين سييحون الأمسيات الفنية، حيث يقدم المهرجان لجمهور العاصمة الإماراتية، عروضاً فنية باهرة لعشاق الموسيقى العالمية والعربية. 

شعبية واسعة
ويحظى إيه بوجي ويت دا هودي المعروف أيضاً باسم يوليوس دوبوز، بشعبية واسعة باعتباره مغني راب معروفاً بأسلوبه المتفرد المشبع بالألحان وكلماته العميقة التي يعشقها الجمهور. ولفت إيه بوجي الأنظار من خلال ألبومه الأول عام 2017 «ذا بيغر آرتيست»، الذي تضمن الأغنية الشهيرة «دراونينغ»، ومن ثم تابع مسيرته بمزيد من التألق مع مشاريع حققت نجاحات كبيرة مثل «هودي إس زد إن» و«أرتيست 2.0». وحققت جولاته الموسيقية نجاحاً منقطع النظير التي قدمها ضمن أهم المهرجانات العالمية مثل «كوتشيلا» و«لولابالوزا».

 

أخبار ذات صلة
«غرفة الشارقة» تناقش خطط تطوير مجموعات العمل القطاعية
«دبي المالي العالمي» يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية



طابع فريدة
وتتميز الفنانة ساويتي بإيقاعاتها الجذابة التي أسرت قلوب محبي الموسيقى منذ ظهورها عام 2016، حيث لفتت الأنظار عبر مواقع التواصل بطابعها الفريد. وفي 2017، أطلقت أغنيتها الشهيرة «آيسي غيرل» التي حققت نجاحاً كبيراً وحصلت على شهادة البلاتين المزدوجة، ما وضعها في مقدمة مشهد الهيب هوب والبوب والراب كنجمة جديدة. وقد تابعت سويتي مشوارها الناجح بأغانٍ نالت رواجاً لافتاً مثل «تاب إن» و«بيست فريند» اللتين رشِّحتا لجائزة غرامي.

موسم ثاني
ويستضيف الموسم الثاني من المهرجان في أبوظبي مجموعة من أبرز نجوم العالم والمواهب الواعدة في عالم الموسيقى، بدءاً من الهيب هوب وصولاً إلى "الآر أند بي" والراب، ومنهم "كارتي" وفرقته الموسيقية «أوبيوم»، «21 سافاج»، «ييت»، «عفروتو»، «فرايدي»، «فارس شافي»، «راف سابيرا»، «سيدهي ماو»، «لانسي فوكس»، و«ستيك نو بيلز».
ويُعتبر مهرجان «وايرلس» أكبر احتفال بألوان الموسيقى الحضرية وثقافة البوب في أوروبا، ويواصل ترسيخ معاييره العالية ليكون نموذجاً يحتذى به للمهرجانات الموسيقية حول العالم. 

آخر الأخبار
«غرفة الشارقة» تناقش خطط تطوير مجموعات العمل القطاعية
اقتصاد
«غرفة الشارقة» تناقش خطط تطوير مجموعات العمل القطاعية
اليوم 18:48
«دبي المالي العالمي» يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
اقتصاد
«دبي المالي العالمي» يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
اليوم 18:47
«ناسداك دبي» ترحّب بإدراج سندين من «المالية الصينية» بملياري دولار
اقتصاد
«ناسداك دبي» ترحّب بإدراج سندين من «المالية الصينية» بملياري دولار
اليوم 18:46
«كارتر آند وايت» تشارك في «أبوظبي للقوارب 2024»
اقتصاد
«كارتر آند وايت» تشارك في «أبوظبي للقوارب 2024»
اليوم 18:44
«صندوق خليفة» يستعرض 7 مشاريع بـ«معرض أبوظبي للقوارب»
اقتصاد
«صندوق خليفة» يستعرض 7 مشاريع بـ«معرض أبوظبي للقوارب»
اليوم 18:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©