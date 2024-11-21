انطلاق مهرجان «وايرلس».. في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت إدارة مهرجان «وايرلس» الشرق الأوسط، الذي ينطلق يوم 23 نوفمبر الجاري في "حديقة الاتحاد" بجزيرة ياس في أبوظبي، انضمام فناني الراب إيه بوجي ويت دا هودي وساويتي إلى قائمة الفنانين والموسيقيين العالميين الذين سييحون الأمسيات الفنية، حيث يقدم المهرجان لجمهور العاصمة الإماراتية، عروضاً فنية باهرة لعشاق الموسيقى العالمية والعربية.



شعبية واسعة

ويحظى إيه بوجي ويت دا هودي المعروف أيضاً باسم يوليوس دوبوز، بشعبية واسعة باعتباره مغني راب معروفاً بأسلوبه المتفرد المشبع بالألحان وكلماته العميقة التي يعشقها الجمهور. ولفت إيه بوجي الأنظار من خلال ألبومه الأول عام 2017 «ذا بيغر آرتيست»، الذي تضمن الأغنية الشهيرة «دراونينغ»، ومن ثم تابع مسيرته بمزيد من التألق مع مشاريع حققت نجاحات كبيرة مثل «هودي إس زد إن» و«أرتيست 2.0». وحققت جولاته الموسيقية نجاحاً منقطع النظير التي قدمها ضمن أهم المهرجانات العالمية مثل «كوتشيلا» و«لولابالوزا».









طابع فريدة

وتتميز الفنانة ساويتي بإيقاعاتها الجذابة التي أسرت قلوب محبي الموسيقى منذ ظهورها عام 2016، حيث لفتت الأنظار عبر مواقع التواصل بطابعها الفريد. وفي 2017، أطلقت أغنيتها الشهيرة «آيسي غيرل» التي حققت نجاحاً كبيراً وحصلت على شهادة البلاتين المزدوجة، ما وضعها في مقدمة مشهد الهيب هوب والبوب والراب كنجمة جديدة. وقد تابعت سويتي مشوارها الناجح بأغانٍ نالت رواجاً لافتاً مثل «تاب إن» و«بيست فريند» اللتين رشِّحتا لجائزة غرامي.



موسم ثاني

ويستضيف الموسم الثاني من المهرجان في أبوظبي مجموعة من أبرز نجوم العالم والمواهب الواعدة في عالم الموسيقى، بدءاً من الهيب هوب وصولاً إلى "الآر أند بي" والراب، ومنهم "كارتي" وفرقته الموسيقية «أوبيوم»، «21 سافاج»، «ييت»، «عفروتو»، «فرايدي»، «فارس شافي»، «راف سابيرا»، «سيدهي ماو»، «لانسي فوكس»، و«ستيك نو بيلز».

ويُعتبر مهرجان «وايرلس» أكبر احتفال بألوان الموسيقى الحضرية وثقافة البوب في أوروبا، ويواصل ترسيخ معاييره العالية ليكون نموذجاً يحتذى به للمهرجانات الموسيقية حول العالم.



