«الحديريات».. وجهة للحياة العصرية

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

جزيرة الحديريات الوجهة المفضلة للرياضة والترفيه في أبوظبي، هي مجتمع شامل ومتكامل قبالة ساحل المدينة الخلاب، ويقدّم لضيوفه عالماً من المرافق الرياضية ذات المستوى العالمي والجمال الطبيعي، ووجهة رائدة للاسترخاء والاستجمام والفخامة والضيافة، توفر تجارب رائعة للتسوق وتناول الطعام، بما تزخر به من وجهات متنوعة للتسوق، والمطاعم الفاخرة.

مرح ومغامرات

يقدم شاطئ «مرسانا» على الواجهة المائية لجزيرة الحديريات، جمالاً آسراً، بما يزخر به من طبيعة خلابة وديكورات وتصاميم فنية جميلة على طول الممشى، تضفي سحراً مميزاً على الوجهة، وتمنح زوارها الشعور بالبهجة والسرور.

ويوفر الممشى النابض بالحياة، الذي تحوط به مجموعة مميزة من المطاعم والمقاهي، إطلالات فريدة على مشهد غروب الشمس، كما يزخر المكان بوجهات ترفيهية ووسائل للراحة والاستجمام، بما فيها «حلبة التزلج»، و«حديقة الألعاب المائية» للأطفال، ومنطقة التسلية والألعاب، ووصول سهل إلى الشاطئ، وصالة ألعاب رياضية في الهواء الطلق، ومسارات الدراجات الهوائية، والمرسى مع رصيف خشبي.

ويُعد شاطئ «مرسانا» وجهة مثالية لقضاء وقت ممتع برفقة الأهل والأصدقاء، والاستمتاع بصوت الأمواج الهادئة، والتأمل بجمال المكان.

«باب النجوم»

يوفر منتجع «باب النجوم» بالحديريات ملاذاً مميزاً للراغبين بالابتعاد قليلاً عن صخب المدينة، إذ يقع على شاطئ الحديريات الهادئ، حيث تلتقي النجوم بمياه البحر والرمال الذهبية، لترسم لوحة فنية بديعة الجمال، ويقدم أرقى المرافق والخدمات لقضاء عطلة لا تُنسى.

ويمكن للضيوف الاختيار بين مجموعة من الخيام الفاخرة والصديقة للبيئة، والخيام الشاطئية وعربات التخييم، أو الفلل الأنيقة والصديقة للبيئة فوق الماء، أو تلك الفخمة المطلة على الماء.

ويمكن الوصول إلى هذه الفلل المائية التي تتمتع بإطلالات مفتوحة كاملة على البحر، من خلال رصيف خاص، ويمكن لعشاق الحياة العصرية المفعمة بالنشاط والحيوية استكشاف مجموعة واسعة من المرافق الرياضية الحديثة في جزيرة الحديريات، مثل القرية الرياضية 321 التي تضم أكبر قبة رياضية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومضمار العقبات الخارجي الرائد في أبوظبي، ومتنزه اللياقة البدنية، وسيركت X، ومركز المغامرات الخارجية المميز.

محمية طبيعية

يصطحب «ممشى الحديريات التراثي»، الذي صمِّم لحماية الاكتشافات الأثرية المهمة في جزيرة الحديريات، الضيوف في رحلة ساحرة إلى الماضي، للتعرف على الأهمية التاريخية والثقافية للجزيرة.

ويربط الممشى بين شاطئ «مرسانا» ومنتجع باب النجوم الحديريات، ويوفر إطلالات خلابة على المناظر الطبيعية المحيطة في المكان، حيث يتعرج المسار عبر الأشجار الوارفة والرمال البيضاء على طول الواجهة المائية الخلابة، ويمنح الزائر لمحة عن حياة الغواصين الذين اعتادوا العمل قبالة شواطئ الجزيرة، بحثاً عن صيد ثمين من اللؤلؤ.

ركوب الأمواج

يحظى عشاق ركوب الأمواج قريباً بوجهة جديدة لـ «سيرف أبوظبي»، أكبر منشأة للأمواج الاصطناعية وأكثرها تقدماً في العالم، والتي صمِّمت بالتعاون مع «كيلي سليتر ويف»، وتضم أطول لعبة ركوب مائية في العالم وأكبر برميل وأكبر حوض أمواج اصطناعي.

ومن المتوقع أن يستقبل «سيرف أبوظبي» الآلاف من عشاق ركوب الأمواج، من المحترفين إلى المبتدئين، سنوياً، ويُعد هذا المجمع مرفقاً مثالياً لاستضافة كبرى الأحداث الرياضية الدولية.

ومن أبرز الإضافات المرتقبة للمرافق الرياضية في جزيرة الحديريات «مضمار فيلودروم أبوظبي»، المقرر افتتاحه عام 2025، ويضم أول مسار داخلي لركوب الدراجات من الفئة 1 للاتحاد الدولي للدراجات في المنطقة، وهو مناسب لإقامة البطولات الدولية، وكذلك مسار على السطح متصل بالأرض عبر منحدر للدراجات بطول 600 متر.

وجهة مستقبلية

تُعد جزيرة الحديريات بما تزخر به من خيارات متنامية من العروض، مكاناً مثالياً للباحثين عن حياة عصرية متوازنة، تجمع بين بساطة طبيعتها وفخامة مرافقها الجديدة القائمة والمرتقبة، ما يجعلها وجهة مميزة على قائمة الأماكن المفضلة للعيش والزيارة في أبوظبي.



صديقة للبيئة

تتبنى جزيرة الحديريات نهجاً شاملاً للاستدامة يعتمد على دمج الممارسات الصديقة للبيئة في جوانب تصميمها وبنائها وعملياتها اليومية.

وفي إطار هذه الجهود، تعاونت «مُدن» مع هيئة البيئة - أبوظبي، لتثبيت أول برج خالٍ من الضباب الدخاني في المنطقة، وهو ابتكار معاصر يهدف إلى تحسين جودة الهواء في الأماكن العامة في «سيرف أبوظبي».

ويستخدم البرج الذي يبلغ ارتفاعه 7 أمتار، تقنية صديقة للبيئة سعتها 30 ألف متر مكعب من الهواء في الساعة، مع إنتاج هواء خالٍ من الضباب الدخاني، ويشجع البرج الأشخاص الذين يعانون حساسية التنفس، على قضاء المزيد من الوقت في الهواء الطلق، عبر توفير بيئة صحية ونظيفة.