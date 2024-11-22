ليلى علوي.. «ماما حلوة»

محمد قناوي (القاهرة)

تعيش ليلى علوي حالة من النشاط الفني، حيث تشارك في 3 أفلام، بعدما تفرغت للسينما، وابتعدت عن الدراما التلفزيونية. وقالت لـ«الاتحاد» إنها تعاقدت على فيلم بعنوان «ماما حلوة»، سنبدأ تصويره فور الانتهاء من فيلم «المستريحة». ويشارك في بطولته بيومي فؤاد في سادس لقاء بينهما، وعمرو عبدالجليل ومصطفى غريب، تأليف محمد عبد القوي، إخراج عمرو صلاح، وتتجسد فيه شخصية سيدة أعمال تمارس النصب بشكلٍ خفي، لاسيما وأنها شخصية أرستقراطية، وملامحها لا توحي إطلاقاً أنها محتالة.

وأشارت ليلى علوي إلى أنها اطلعت على المعلومات المتعلقة بطرق الخداع المختلفة، فضلاً عن دراسة السيناريو جيداً، ما ساعدها على تقديم التجربة بشكلٍ احترافي، ويتضمن العمل جرعة كوميديا مميزة.

وأعربت عن سعادتها بردود الفعل تجاه فيلمها «آل شنب» الذي طُرح في دور العرض بعد عدة تأجيلات، وتدور أحداثه حول حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد العائلة، ويشاركها بطولته لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدي كرم، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام، وإخراج أيتن أمين.

وكشفت ليلى علوي عن أسباب تقديمها أفلاماً كوميدية في الآونة الأخيرة، لأن العروض التي تتلقاها تنال إعجابها، وأهم ما يجذبها للعمل أن تكون عناصره جيدة، من الفكرة والتناول وفريق العمل.

وأشارت إلى أنه يُعرض لها قريباً على إحدى المنصات الرقمية فيلم «التاريخ السري لكوثر» الذي واجه العديد من الأزمات الإنتاجية على مدار أكثر من 4 سنوات ويشارك في بطولته زينة، محسن محيي الدين، أحمد حاتم، إيناس كامل، تأليف وإخراج محمد أمين، وتدور أحداثه حول الوقائع التي تلت ثورة 25 يناير.

وحول غيابها عن الدراما التلفزيونية منذ مسلسل «دنيا تانية» الذي عُرض قبل عامين، قالت إنها تتلقى عروضاً كثيرة، لكنها لم تتحمس لها بانتظار عمل يحمل فكرة جديدة تقدم من خلاله شخصية مختلفة، وأكدت غيابها عن موسم دراما رمضان 2025، بعدما درست كل العروض بعناية، ولم تجد عملاً يرضيها، ويحمل إضافة لها.