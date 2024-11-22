جزيرة ياس تستعد لاحتفالات عيد الاتحاد بالفعاليات والألعاب النارية

أبوظبي (الاتحاد)

تحتفي جزيرة ياس أبوظبي بعيد الاتحاد الـ 53 بباقة متنوعة من الفعاليات والعروض الاحتفالية التي تجمع بين أقوى عروض الألعاب النارية وتجارب الطعام الشهية والمغامرات الترفيهية. وسيكون الضيوف على موعد مع عطلة نهاية أسبوع مليئة بالعروض والتجارب الاستثنائية، حيث يمكن للضيوف بدء احتفالاتهم بمشاهدة عروض الألعاب النارية المذهلة في «ياس باي ووترفرونت» و«حلبة مرسى ياس». كما حرصت الجزيرة على توفير عروض حصرية في فنادقها ومعالمها السياحية المختلفة، لتلبي احتياجات الضيوف سواء كانوا يخططون لقضاء إجازة عائلية أو عطلة ممتعة، ما يجعل الاحتفال بعيد الاتحاد لهذا العام مميزاً وفريداً.



الألعاب النارية

تستضيف «ياس باي ووترفرونت» و«حلبة مرسى ياس» أقوى عروض الألعاب النارية التي تمنح الضيوف فرصة فريدة للاستمتاع بأجواء حماسية بصحبة العائلة والأصدقاء، حيث تضاء سماء المنطقة بالألعاب النارية احتفالاً بقدوم العام الجديد، وتستضيف العديد من الفعاليات المشوقة التي تتيح للعائلات والأصدقاء قضاء لحظات وذكريات لا تُنسى.



حلبة مرسى ياس

تتجسد مشاعر الألفة والوحدة خلال الاحتفالات الاستثنائية التي تستضيفها حلبة مرسى ياس والتي تشمل باقة مذهلة من الأنشطة الترفيهية والثقافية، حيث يستمتع الضيوف بمشاهدة العرض الرائع لموكب سيارات على المضمار وتجربة سباق الكارتينج إلى جانب العديد من الفعاليات الفنية وعروض الحرف الإبداعية. ويتضمن الاحتفال عروضاً حية ومجموعة ألعاب ثقافية تقليدية بالإضافة إلى تجارب متنوعة من الطعام والشراب، وختام الأمسية عرض مذهل للألعاب النارية.



إقامة مميزة

توفر باقة الإقامة واللعب لضيوف جزيرة ياس أبوظبي امتيازات حصرية، بما في ذلك ترقية مجانية للغرفة طوال فترة إقامتهم. وتتيح كل باقة المرور السريع المجانية، لتجاوز طابور الانتظار العادي لإحدى الألعاب في المدن الترفيهية العالمية في جزيرة ياس، بما في ذلك «عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي»، و«ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي»، و«عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي»، و«سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي» والاستفادة من أفضلية الوصول السريع للاستمتاع المجموعة الواسعة من الألعاب والجولات الترفيهية وتحقيق أقصى استفادة من احتفالات عيد الاتحاد.



عروض حصرية

تقدم الفنادق المجاورة لجزيرة ياس ترقيات وعروضاً خاصة، بمناسبة الاحتفالات بعيد الاتحاد لهذا العام، من أجل ضمان إقامة مثالية تلبي تطلعات الضيوف الباحثين عن أماكن احتفالية استثنائية.



مدن ياس الترفيهية

تضمن مدن ياس الترفيهية ومعالمها السياحية الرائدة أروع احتفالات عيد الاتحاد التي تشمل مجموعة من الفعاليات التقليدية والتجارب الاحتفالية والألعاب المميزة التي تناسب مختلف أفراد العائلة. يمكن للضيوف الاستمتاع بمشاهدة العروض والفقرات التراثية مثل رقصة «العيالة» المبهجة في «عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي»، و«ياس ووتروورلد جزيرة ياس أبوظبي»، و«عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي»، و«سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي»، و«كلايم جزيرة ياس أبوظبي».

وكانت «ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي» قد أعلنت عن طرح تذكرة موسمية حصرية توفر دخولاً غير محدود لأكثر من 90 يوماً، لاستكشاف التجارب الفريدة التي تقدمها الحديقة بتكلفة زيارة واحدة.

وتحرص جزيرة ياس أبوظبي على مواصلة جهودها لترسيخ مكانتها كوجهة مثالية تتيح للعائلات والأصدقاء قضاء أوقات احتفالية لا تنسى مع عروض لا مثيل لها من الإقامة الفاخرة إلى المغامرات المبهجة والاحتفالات التقليدية في المدن الترفيهية العالمية، ليكون الزوار على موعد مع أمسيات وذكريات لا تُنسى تنبض بالتراث العريق والثقافة الغنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعج باحتفالات مفعمة بمشاعر الحب والولاء بمناسبة عيد الاتحاد.



