«مهرجان أم الإمارات» يحتفل بعيد الاتحاد.. في العين

أبوظبي (الاتحاد)

يستعد «مهرجان أم الإمارات»، وجهة الترفيه والمرح لكل العائلة، لاستقبال العائلات والزوّار للاحتفال بعيد الاتحاد لدولة الإمارات حيث يستمتع زوار المهرجان بأجواء احتفالية لا تُنسى، من الألعاب النارية والحفلات الموسيقية والأنشطة الترفيهية التي تحتفي بالتاريخ الأصيل والثقافة العريقة والتراث الغني لدولة الإمارات في ساحة العين يومَي 1 و2 ديسمبر.

ومن المقرر أن يختتم المهرجان فعالياته في العين باحتفال كبير بمناسبة عيد الاتحاد، حيث تحتفي العائلات والزوار بروح الاتحاد، من خلال الفعاليات الفريدة، وأشهى المأكولات والمشروبات المحلية والعالمية، وجولات الكرنفالات المبهجة، واكتشاف عالم مذهل من العجائب «يتجاوز حدود الخيال».

ألعاب نارية

يتيح «مهرجان أم الإمارات» الاستمتاع بعرض مذهل للألعاب النارية يحبس الأنفاس احتفالاً بعيد الاتحاد في موقعه بالعين، والذي يوفر مشاهدة واضحة لعروض الألعاب النارية، والاحتفال بهذه المناسبة الغالية مع العائلة والأصدقاء، حيث تُضاء وتتزين السماء ليلاً بألوان الفرح والعز والفخر يوم 2 ديسمبر.



حفلات موسيقية

يستضيف «مهرجان أم الإمارات» في العين أشهر الفنانين الموهوبين من دولة الإمارات والمنطقة في 1و2 ديسمبر، ليملأوا الأجواء بأروع الأغاني والألحان الاحتفالية.

وهنا تستمع العائلات وزوار المهرجان بحفلات موسيقية حيّة للفنانين عيضة المنهالي وحمد العامري وحربي العامري وأسعد البطحري.



1 ديسمبر

تبدأ الحفلات يوم الأحد 1 ديسمبر، حيث يقدم الفنان أسعد البطحري، المعروف بمزجه بين الموسيقى المعاصرة والشعبية والأداء المتميّز، عرضاً موسيقياً مميزاً، بالإضافة إلى عروض وحفلات موسيقية أخرى.

وفي ختام الأمسية، يقدم الفنان حمد العامري حفلاً يحتفي بالتراث الغني ووحدة الإمارات.

2 ديسمبر

يوم الاثنين 2 ديسمبر، يعتلي الفنان عيضة المنهالي، المعروف بصوته الشجي وأدائه الممتع، خشبة المسرح ليطرب الجمهور بأشهر أغانيه، بما فيها «متصوع».

وفي ختام عطلة نهاية الأسبوع، يقدم الفنان حربي العامري، الذي يشتهر بإسهاماته المؤثرة في الموسيقى التقليدية والوطنية، حفلاً مميزاً خلال احتفالات عيد الاتحاد.

ويحتفل الفنانون الاستثنائيون بالتراث الغني لدولة الإمارات ومستقبلها المشرق، ويَعدون الجمهور بعطلة نهاية أسبوع لا تُنسى.



مهرجان النكهات

قبل بدء عروض الألعاب النارية والحفلات الموسيقية تستمتع العائلات بتجربة طعام مميزة في منطقة التسوق والتذوق التي تضم مجموعة مختارة من أشهر علامات الطعام المحلية، وعلامة شهيرة في لندن، وتقدم كلها عروض المأكولات والمشروبات التي ترضي مختلف الأذواق.

تذاكر وعروض

تتيح تذاكر الدخول العام الوصول إلى مختلف المناطق والمعالم الترفيهية المجانية على أرض المهرجان، ويمكن شراؤها عبر الإنترنت. وتتيح تذاكر الدخول اليومية إلى المهرجان، زيارة منطقة «ذا سماش روم» وتجربة الألعاب والجولات والعروض الترفيهية وسواها الكثير. ويتيح عرض العائلة والأصدقاء (3+1 مجاناً) إمكانية الدخول إلى مختلف المناطق والألعاب والمعالم السياحية.



مناظر خلابة

ضمن أفضل الوجهات العائلية للاحتفال بعيد الاتحاد، يوفر «مهرجان أم الإمارات» أجواءً مريحة مفعمة بالمرح لجميع الزوار من مختلف الأعمار، والذين يجتمعون معاً للاستمتاع بالمناظر الخلابة والفعاليات الترفيهية والأطباق الشهية مع ذكريات لا تُنسى.



مواقيت

يفتح «مهرجان أم الإمارات» أبوابه يومياً من الساعة 4:00 مساءً حتى 12:00 منتصف الليل. ويتزامن مهرجان العين مع مهرجان الظفرة، الذي سيقام أيضاً خلال عطلة نهاية الأسبوع بمناسبة عيد الاتحاد.