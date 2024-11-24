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"ربع قرن" تختتم موسمها في الآداب والفنون

"ربع قرن" تختتم موسمها في الآداب والفنون
24 نوفمبر 2024 15:54

اختتمت مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، أمس، فعاليات موسمها للآداب والفنون الذي نظمته في إطار سعيها إلى إلقاء الضوء على إبداعات منتسبي مؤسساتها في فنون التعبير الأدبية والفنية، وتأكيد دورها في دعم وتطوير القدرات الفنية والإبداعية لأجيال المستقبل.

وتضمنت الفعاليات عرض مجموعة من الأفلام السينمائية المميزة التي تُعد نتاجا لبرامج الفنون السينمائية التي قدمتها مؤسسات "أطفال الشارقة" و"ناشئة الشارقة" و"سجايا فتيات الشارقة" لمنتسبيها على مدار العام، والتي شكّلت فرصة مثالية للتعرف على المهارات المتنوعة التي اكتسبها المنتسبون من تأليف وتمثيل وتصوير ومونتاج إضافة إلى الإخراج وتحريك الرسوم وفنون الإضاءة والهندسة الصوتية.

وتنوعت الأفلام البالغ عددها 14 فيلما بين الأفلام القصيرة والأفلام الكرتونية التي استمتع الجمهور من المنتسبين وأولياء أمورهم بمضامينها وسط الأجواء في الساحات الخارجية بمنطقة الجادة، في خطوة رائدة تبرز أهداف مؤسسة ربع قرن الرامية إلى توفير منصات إبداعية تحفز المنتسبين على عرض ابتكاراتهم، وتتيح للجمهور الفرصة في التعرف على دورها الريادي في رعاية المتميزين من المواهب الصاعدة في بيئة محفّزة على الإبداع والابتكار.

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كما أقيم معرض للصور في مدرج خورفكان ومركز السيوح ومنطقة الجادة شمل مجموعة من أبرز الصور الإبداعية التي تنوعت عناصرها بين أهم معالم إمارة الشارقة وصور المنتجات ووجوه من زوايا مختلفة ومناظر طبيعية خلابة تم التقاطها بواسطة عدسات كاميرات الأطفال والناشئة والفتيات، بعد إتقان مهارات التعامل مع مختلف أجهزة التصوير والتعرف على أشهر قواعده وذلك من خلال برامج التصوير المختلفة التي قدمتها المؤسسة.

واشتمل موسم ربع قرن للآداب والفنون على الحفل التشجيعي الموسيقي الذي أقيم في مركز ربع قرن للموسيقى، واستعرض المواهب الاستثنائية لمنتسبي المركز، عبر مجموعة من العروض الإبداعية التي تجاوز عددها 70 عرضا، والتي تضمنت عروضا موسيقية فردية وثنائية وجماعية إلى جانب فقرات الباليه التي أظهرت روح التعاون المميز والانسجام بين فريق العمل.

وضم الموسم مجموعة من الفعاليات التي سلطت الضوء على إبداعات المنتسبين في مسار الآداب وشملت سرد القصص وإلقاء القصائد إلى جانب العروض المسرحية والأنشطة التفاعلية.

المصدر: وام
ربع قرن
الفنون
الآداب
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