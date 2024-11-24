جولة «افتراضية» لزيارة معالم الإمارات

عبر «فعالية الهيليكوبتر» يصطحب «مهرجان الشيخ زايد» في منطقة الوثبة بأبوظبي جمهوره في جولة سياحية «افتراضية» لرؤية معالم الإمارات. وتبدأ الرحلة الرقمية بصعود الزائر إلى الطائرة وأخذ مكانه، ووضع النظارة الذكية. وبعد إعطاء إشارة الانطلاق، يشعر أنه يتنقل بين مختلف المعالم السياحية الشهيرة في مختلف مناطق الدولة، المعززة بمؤثرات ضوئية وصوتية، مع شرح عن كل معلم، حيث يشعر السائح أنه ضمن تجربة حقيقية، ويستمتع عبر الجولة الافتراضية بجمال المناظر والمعالم من كل زوايا التصوير ومختلف ساعات الليل والنهار، وإطلالات على أجمل مناظر الصحراء الشاسعة.

(تصوير: أشرف العمرة)