يقتل سبعة بينهم والداه وزوجته وابنه ثم ينتحر

أقدم رجل على قتل سبعة أشخاص في إسطنبول بالرصاص بينهم والداه وزوجته وابنه البالغ 10 سنوات، قبل أن ينتحر، على ما أفادت السلطات التركية الاثنين.

وقالت حاكمية إسطنبول في بيان إن الرجل، البالغ 33 عاما، الذي عُثر عليه ميتا في سيارته بعد وقت قصير من الحادثة، أصاب أيضا اثنين آخرين من أفراد عائلته، أحدهما في وضع خطر.

وبعدما أبلغت عن أربع ضحايا مساء الأحد، أعلنت السلطات الاثنين عن اكتشاف جثتي زوجة مرتكب جريمة القتل وابنه بالقرب من بحيرة في الجانب الأوروبي من إسطنبول، بالإضافة إلى جثة والدة زوجته.

ولم تعرف بعد دوافع الجريمة.