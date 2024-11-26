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كندة علوش تعود في رمضان

كندة علوش
26 نوفمبر 2024 13:23

محمد قناوي (القاهرة) عاودت كندة علوش، نشاطها الفني بعد توقف أكثر من 3 أعوام، وفور تحسن صحتها قررت العودة من خلال مسلسلين جديدين. وقالت كندة إنها تعاقدت على المشاركة في بطولة مسلسل «ناقص ضلع» من 15 حلقة، تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير للعرض في رمضان 2025، بمشاركة نيللي كريم وروبي وجيهان الشماشرجي، وتدور الأحداث حول 4 سيدات. وتعاقدت على مشاركة أمير كرارة في مسلسل قصير من 15 حلقة بعنوان «أعراض انسحاب»، تأليف إسلام حافظ وإخراج محمد سلامة، ومن المقرر البدء في تحضيراته قريباً، تمهيداً لتصويره وعرضه على إحدى المنصات الرقمية. وأشارت علوش إلى أن المسلسلين يعيدانها للدراما التليفزيونية، منذ مسلسل «ستات بيت المعادي» عام 2021، والذي شاركت في بطولته إنجي المقدم وتارا عماد وميرهان حسين.

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