«حمدان بن محمد للتصوير» تعلن أسماء المُكرَّمين في «الاستدامة»

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس أمناء جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، 20 عملاً سيكرَّم أصحابها بمنحهم «ميداليات التميّز» التي تقدّمها الجائزة عن الدورة الـ 13 «الاستدامة»، تكريماً لهم على جودة مشاركاتهم، والتي حصل أصحابها على ميداليات التميّز المذكورة.

وجاء ضمن القائمة، المصور الإماراتي عمران الأنصاري عن محور الاستدامة، والمصور البحريني عيسى إبراهيم عن المحور نفسه. واستحق المصوران الفلسطينيان عبد الرحمن الكحلوت وعبد الرحمن زقوت التكريم عن محور «ملف مصوّر»، بينما جاءت المصورة السعودية بثينة الحارثي ضمن قائمة محور مقاطع فيديو قصيرة «لمنصات التواصل الاجتماعي».

وصرّح الأمين العام للجائزة علي خليفة بن ثالث، قائلاً: هذا التكريم بمثابة شهادة تقديرٍ وإشادة بالمصورين الذين قدّموا أعمالاً ذات قيمة عالية استحقت الوصول للمراحل النهائية من التحكيم، لذا قرّر مجلس أمناء الجائزة منحهم هذه الإشادة المستحقة بأعمالهم كنوعٍ من التشجيع والاعتراف بالتنافسية العالية لأعمالهم المشارِكة، ونحن سعداء بحصول 5 مصورين عرب على هذا التكريم، كدلالة على التطور المستمر لجدية المصور العربي في التعامل مع فن التصوير وتقنياته. وأضاف ابن ثالث: رغبةً من مجلس أمناء الجائزة بمنح فرصة أوسع لتتويج المزيد من الصور المميزة، اعتُمدت مُخرجات عملية التحكيم التي قادها نخبة من أبرز خبراء التصوير في العالم في انتقاء مجموعة من الصور الحاصلة على تقييمات. وأعتبر أن هذا التكريم بمثابة «خطوة تحضيرية للفوز» لها تأثيرها التحفيزي الكبير على المصورين الطموحين.

واختيرت 4 أعمال عن محور «الاستدامة» و4 ملفات عن محور «ملف مصوِّر»، بالإضافة إلى 4 أعمال من المحور «العام»، منها عملان ملوّنان وعملان بالأبيض والأسود. محور التصوير الرياضي كان حاضراً بـ 4 أعمال، و4 أعمال أخرى لمحور مقاطع فيديو قصيرة «لمنصات التواصل الاجتماعي». والميداليات المُقدَّمة عبارة عن قطعة فنيّة مصقولة مطلية بالنيكل قطرها 15 سم وقد نُقش عليها اسم الجائزة باللغتين، وهي من تصميم الفنان الإماراتي وعضو مجلس أمناء الجائزة، مطر بن لاحج.