«منطقة المشجعين» تعود إلى «فيراري أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي» عن عودة «منطقة المشجعين»، لتمنح عشاق سباقات الفورمولا -1 فرصة الاستمتاع بالأجواء الحماسية المميزة المصاحبة لسباقات الفورمولا مع مجموعة متنوعة من التجارب الترفيهية المميزة، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 8 ديسمبر 2024. وخلال موسم سباق الفورمولا- 1 كل عام، تتحول «عالم فيراري» إلى وجهة رئيسة لعشاق السباقات، حيث تتيح لهم فرصة متابعة مختلف فعاليات سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا- 1 عبر البث المباشر لجلسات التدريب، والسباقات المؤهلة، والسباق الرئيس، ليعيش المشجعون الأجواء الاستثنائية بكامل تفاصيلها. وتضمن الوجهة تغطية شاملة على مدار أيام السباق، إلى جانب تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والتجارب التفاعلية التي تضفي المزيد من البهجة طوال عطلة نهاية الأسبوع.

ويحظى الضيوف بفرصة الاستمتاع بتجارب فريدة مستوحاة من عالم الفورمولا- 1 في «منطقة المشجعين»، التي تقدم مجموعة متنوعة من الألعاب التفاعلية التي تضفي أجواءً تنافسية تناسب أفراد العائلة. كما تتوفر مجموعة واسعة من خيارات الطعام والشراب تشمل عروض طهي مباشرة تقدم أطباقاً شهية تضمن تجربة غنية ومفعمة بالطاقة والحيوية طوال اليوم. ويستمتع الضيوف أيضاً بأنغام موسيقى الدي جيه الحية، بالإضافة إلى متابعة أحداث الفورمولا- 1 على شاشات ضخمة تضعهم في قلب الأجواء الحماسية. وتشكل المنطقة خلفية مثالية لالتقاط الصور التذكارية، مع تجارب مختلفة مثل كشك الصور بزاوية 360 درجة، والعروض الحصرية لسيارات الفورمولا- 1 وسيارة فيراري جي تي. أما لمن يفضلون الجمع بين الراحة والتشويق، فتقدم «منطقة الصالة» مساحة مثالية للاسترخاء والاستمتاع بالأجواء العصرية لموسم السباق.

وسيكون عشاق السباقات على موعد مع تجربة فريدة ومميزة في «منطقة المشجعين»، حيث سيحظى الزوار بفرصة استثنائية للقاء سائقي فريق سكوديريا فيراري، «تشارلز ليكلير» و«كارلوس ساينز»، اللذين سيزوران المنطقة ليضيفا لمسة من البهجة والألق على هذه التجربة. بالإضافة إلى ذلك، سيحظى 5 فائزين محظوظين، اختيروا عبر مسابقة خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، بفرصة لقاء حصري مع هؤلاء النجوم الأسطوريين في عالم السباقات، حيث يتعين على جميع المشجعين متابعة حسابات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بعالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي للحصول على أحدث الأخبار والفرصة للمشاركة في المسابقة والفوز بهذه التجربة الفريدة.

وكانت «عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي» كشفت عن «عالم فيراري إي سبورتز أرينا»، أول مرفق من نوعه عالمياً مستوحى من علامة فيراري، والذي يتيح للضيوف التسابق على أجهزة محاكاة إلكترونية عالية الأداء ومسارات تحاكي مسارات سباقات شهيرة. ويعد هذا المرفق وجهة مثالية للعائلة والأصدقاء لقضاء أوقات مليئة بالحيوية تمنحهم شعوراً مماثلاً لتجربة قيادة سيارات الفورمولا- 1. ويستضيف هذا المرفق المميز نهائيات بطولة «فيراري HP للرياضات الإلكترونية» لعام 2024. وتقام فعاليات هذه النهائيات في 5 ديسمبر 2024، لتكون هذه المرة الأولى التي تحتضن فيها المدينة الترفيهية هذا الحدث العالمي المميز.