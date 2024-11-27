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مغامرات عائلية في «تل مرعب»

مغامرات عائلية في «تل مرعب»
28 نوفمبر 2024 01:28

أبوظبي (وام)

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تنطلق، 13 ديسمبر المقبل، فعاليات «مهرجان ليوا الدولي 2025» الذي يتضمن برنامجاً يمزج بين المغامرة والتراث والتجارب المُلهمة، ويستقطب عشاق رياضة السيارات والعائلات.
ويشهد المهرجان الذي يستمر حتى 4 يناير من العام المقبل، سباقات السرعة بأنواعها، واستعراضات الدريفت، وتحديات القيادة على الكثبان الرملية، إلى جانب عروض ترفيهية عائلية، وحفلات موسيقية، وجولات وأنشطة ثقافية، حول «تل مرعب»، أعلى الكثبان الرملية في الدولة.
ويُعد مهرجان ليوا الدولي 2025 الوجهة الشتوية المُفضلة لعشاق رياضة السيارات وسباقات السرعة، وتحديات القيادة على تل مرعب، ويشهد يومي 13 و14 ديسمبر الاستعراض الحر للسيارات، ويوم 15 ديسمبر تحدّي قيادة السيارات المُعدّلة على الكثبان الرملية، ويوم 19 ديسمبر تحدّي ليوا «بيرن أوت»، ويوم 21 ديسمبر بطولة ليوا دريفت.

تل مرعب
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مهرجان ليوا
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مهرجان تل مرعب
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