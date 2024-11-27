«الوثبة الغذائي».. رؤية مستدامة

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم مهرجان الوثبة الغذائي فعالياته يوم 25 نوفمبر الجاري، وسط إقبال واسع من زوار «مهرجان الشيخ زايد» على مسابقاته وفعالياته المتميزة.

ومثّل مهرجان الوثبة الغذائي أول المهرجانات المصاحبة في إطار الدورة الثالثة من جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، والتي تُقام في دورتها الثالثة برعاية كريمة من سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تحت شعار «مزارع ومربٍّ مبتكر برؤية مستدامة».



مسابقات الطهي

وتضمّن المهرجان تنظيم 13 مسابقة مصاحبة من مسابقات الطهي الحي، قدمت جوائز نقدية بلغت قيمتها الإجمالية 361 ألف درهم إماراتي لـ 75 فائزاً.

وشملت المسابقات أفضل طبق رئيس، وأفضل طبق شعبي، وأفضل طبق حلويات شعبية، إضافة إلى أفضل طبق للمأكولات البحرية، وأفضل منتج ألبان، وأفضل المنتجات التحويلية الزراعية والحيوانية والبحرية، فضلاً عن مسابقات أفضل طبق معكرونة الطيبين، فئة الطباخ الصغير، وأفضل طبق كوكيز التمر، فئة أصحاب الهمم، وسواها.



إقبال كبير

وقال أحمد خالد عثمان، نائب رئيس اللجنة العليا لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي: مسرورون بالإقبال الكبير والمشاركات المتميزة التي شهدها مهرجان الوثبة الغذائي عبر فعالياته ومسابقاته المتنوعة.

ويشكّل المهرجان المحطة الأولى ضمن سلسلة من المهرجانات المتميزة التي سيستضيفها جناح الجائزة على مدار أيام «مهرجان الشيخ زايد» بالوثبة. ونشجع المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والمزارع التجارية وجميع العاملين في القطاع على زيارة الموقع الإلكتروني للجائزة للاطلاع على مختلف المهرجانات والمسابقات المصاحبة التي ننظمها، وتقديم طلباتهم للمشاركة فيها على مدار أيام «مهرجان الشيخ زايد». كما نذكّر المزارعين بتمديد التسجيل في الفئات الرئيسة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي حتى 30 نوفمبر الجاري.



ورشة تعريفية

وشهدت أيام المهرجان العديد من الفعاليات والمحطات الهامة، بما يشمل إقامة ورشة تعريفية حول مسابقة الأعمال التوعوية والترويجية بحضور طلاب كليات الإعلام، ساهمت بتعريفهم بجناح الجائزة وتقديم شرح وافٍ لهم حول مسابقة الأعمال التوعوية والترويجية التابعة للجائزة.

وشهد الجناح أيضاً افتتاح هايبرماركت على أرض «مهرجان الشيخ زايد» بالوثبة، إضافة إلى زيارة فرقة «موسيقى شرطة أبوظبي» لجناح الجائزة، وسط أجواء تفاعلية جميلة أسعدت المشاركين والزوار.



«الوثبة الزراعي»

يستعد جناح الجائزة لإطلاق فعاليات مهرجان الخضراوات في إطار مهرجان الوثبة الزراعي، وذلك من 28 نوفمبر حتى 17 ديسمبر 2024.

ويستعرض المهرجان منتجات المزارعين من الخضراوات المختلفة، ويتضمن مسابقتين مصاحبتين هما أفضل منتج من التمور، وأفضل المنتجات التحويلية من النخيل، ويهدف إلى تشجيع إقبال المستهلكين على منتجات المزارع المحلية، وتعزيز تبادل الخبرات الفنية بين المزارعين ودعم المنتج المحلي وتسليط الضوء عليه.



جوائز

أكدت اللجنة العليا المنظمة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميّز الزراعي استقبال طلبات المشاركة في المسابقات المصاحبة على مدار أيام «مهرجان الشيخ زايد».

كما أكدت استمرار استقبال طلبات المشاركة في الفئات الرئيسة للجائزة من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والمزارع التجارية في مختلف أنحاء الدولة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة حتى 30 نوفمبر، حيث يمكنهم التعرف على تفاصيل الفئات الرئيسة والفرعية ومعايير التقييم والجوائز المخصصة لكل منها وتقديم طلباتهم.