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العثور على متحجرة نادرة لتمساح تعود لملايين السنين في البيرو

العثور على متحجرة نادرة لتمساح تعود ملايين السنين في البيرو
28 نوفمبر 2024 15:21

عرض علماء متحجرات بيروفيون الأربعاء في ليما، متحجرة نادرة لتمساح بحري صغير يعود تاريخها إلى ما قبل 10 إلى 12 مليون سنة، عُثر عليها في صحراء أوكوكاجي التي تُعد أكبر مقبرة في العالم لمتحجرات العصر الميوسيني.
وقال ماريو غامارا، عالم المتحجرات المتخصص في الفقاريات لدى معهد الجيولوجيا والتعدين والمعادن في ليما، في مؤتمر صحافي «هذه المرة الأولى التي نعثر فيها في البيرو على متحجرة صغيرة من هذا النوع».
وأوضح أنّ هذه القطعة عبارة عن «متحجرة لبيسكوغافياليس»، وهو تمساح غاريال كان موجوداً في البيرو قبل 10 إلى 12 مليون سنة، مشيداً بالحالة الممتازة لحفظها.
ولهذه التماسيح شكل جمجمة وفك يختلف عن تلك الخاصة بالتماسيح الحالية. وقال غامارا «تتميز بخطم طويل ويعتمد نظامها الغذائي على الأسماك بشكل كامل».
وعُثر على المتحجرة التي يبلغ طولها حوالي ثلاثة أمتار، في أواخر عام 2023 في صحراء أوكوكاجي، على بعد حوالي 350 كيلومتراً جنوب ليما، وحوالي أربعين كيلومتراً من المحيط الهادئ.
وقبل نحو ثلاثين عاماً، عُثر في هذه الصحراء على أول مؤشرات وجود متحجرات تعود إلى العصر الميوسيني، أبرزها متحجرات لأسماك قرش عملاقة وحيتان عنبر يصل طولها إلى 20 متراً.

 

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المصدر: آ ف ب
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