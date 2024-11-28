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تمساح عمره 12 مليون سنة!

تمساح عمره 12 مليون سنة!
29 نوفمبر 2024 01:10

ليما (أ ف ب) 
عرض علماء بيروفيون، أمس، في ليما، متحجرة نادرة لتمساح بحري صغير يعود تاريخها إلى ما قبل 10 إلى 12 مليون سنة، عُثر عليها في صحراء أوكوكاجي التي تُعد أكبر مقبرة في العالم لمتحجرات العصر الميوسيني.

وقال ماريو غامارا، عالم المتحجرات المتخصص في الفقاريات لدى معهد الجيولوجيا والتعدين والمعادن في ليما، في مؤتمر صحفي: «هذه المرة الأولى التي نعثر فيها في البيرو على متحجرة صغيرة من هذا النوع».

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وأوضح أنّ هذه القطعة عبارة عن «متحجرة لبيسكوغافياليس»، وهو تمساح غاريال كان موجوداً في البيرو قبل 10 إلى 12 مليون سنة، مشيداً بالحالة الممتازة لحفظها.

تمساح
التماسيح
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