«ديار السلام» إبداع يواكب «عيد الاتحاد»

أبوظبي (الاتحاد)

بمناسبة الاحتفال بعيد الاتحاد الثالث والخمسين، أنتجت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتعاون مع مدينة الإمارات الإنسانية، عملاً فنياً غنائياً فريداً بعنوان «ديار السلام»، تجسيداً لروح الوحدة والتآخي التي تملأ أرجاء الوطن، وتعزيزاً لقيم الانتماء والهوية الوطنية.

كتب كلمات الأغنية الشاعر سامع كعوش، ولحنها الفنان فايز السعيد، وقام بأدائها الفنان طالب المري، وهو من أصحاب الهمم- فئة المكفوفين، والفنانة الفلسطينية شهد فهد الفصيح، إحدى المقيمات بمدينة الإمارات الإنسانية، وتعكس الأغنية الروح الوطنية العالية، وتعزز الهوية الإماراتية، وتعبر عن التلاحم والتكاتف بين أفراد المجتمع الإماراتي.