«الحديريات» تتألّق في موسم الاحتفالات

أبوظبي (الاتحاد)

تقدم «جزيرة الحديريات» مجموعة من التجارب الترفيهية الممتعة مع انطلاق شهر ديسمبر والاحتفالات المبهجة بعيد الاتحاد الـ53، حيث يستمتع الضيوف بشهر مليء بالأنشطة وجدول فعاليات رياضية وترفيهية حافل في جزيرة الحديريات وبطين ليوا وخليج المغيرة، الوجهات الشهيرة في «مُدن» لقضاء أروع الأوقات.

وتقدم «مرسانا» لضيوفها عالماً من المرح والترفيه العائلي خلال الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ53، حيث تصطحبهم في رحلة غنية بعبق الثقافة الإماراتية لمختلف الأعمار، مع الترفيه التفاعلي وأكشاك التسوق والبسطات التجارية وعروض الألعاب النارية المبهرة والعروض الجوالة والأنشطة الترفيهية المتنوعة للأطفال.

ويشارك سوق السمك بطابعه الفريد وموقعه المميز بالاحتفال من خلال التقاليد البحرية العريقة لدولة الإمارات، وهو تجسيد واضح للاحتفاء بالتراث الثقافي الغني للدولة، حيث سيتشح خلال الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ53 بألوان علم دولة الإمارات، ليمنح المكان أجواء احتفالية دافئة تقدمها فرقة «إنديما»، مع القهوة العربية التقليدية والتمر، ومشاهدة صناع شباك الصيد وهم يستعرضون مهاراتهم الحرفية.

وتحضر الضيافة الإماراتية الأصيلة خلال الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ53 في «الكورت يارد» في مدينة الرياض بأبوظبي، مع القهوة العربية التقليدية والتمور والعروض التراثية الحية، بما فيها رقصة «العيالة» والتمائم المتجولة والهدايا التذكارية التي تحمل علم دولة الإمارات.

ويمكن للأطفال إطلاق العنان لإبداعاتهم في محطة الفنون والحرف اليدوية المسلية والممتعة.

واحتفاءً بعيد الاتحاد، تقدم القرية الرياضية 321 في «الحديريات» خصماً خاصاً للانضمام إلى مجتمع رياضي مفعم بالنشاط والحيوية.

وتشارك «سيركت X»، الوجهة المثالية للأهل والأصدقاء، حيث سيتحول مسار الحبال العالية المعلقة في متنزه «روبس بارك» إلى ساحة تدريب سحرية في «القطب الشمالي».

ويمكن لزوار الجزيرة الاستمتاع ب 4 متنزهات ترفيهية مليئة بالمغامرات والمرح: متنزه هاي روبس بارك، متنزه بي أم أكس بارك، متنزه سكيت بارك ومتنزه سبلاش بارك للألعاب المائية.

ويسدل الستار على «سلسلة الحديريات للدراجات الهوائية للسيدات 2024»، التي تعد من منافسات الدراجات القليلة للسيدات في المنطقة، بسباق ختامي ونهائي يحتفي بإنجازات النساء في شهر ديسمبر المقبل، لمسافة 60 كم، حيث ستتنافس المشاركات المرخصات من «الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية».

كما يمكن لسائقات الدراجات غير المحترفات الانضمام إلى أي من السباقين المجتمعيين الأقصر مسافة، ليكون الحدث متاحاً وشاملاً للجميع.

وستتاح الفرصة للمغامرين الصغار هذا الشتاء للمشاركة في مخيم شتوي متعدد الرياضات في الهواء الطلق في سيركت X، وجهة التعلم والمغامرات الرائدة في العاصمة، حيث سيزخر المخيم بالأنشطة الرياضية المتنوعة بما في ذلك الرياضات التي تتسم بالتشويق والتحدي وتتطلب شجاعة ومهارات خاصة، والتزلج على الألواح، وركوب الدراجات الهوائية، والألعاب المائية.

وسيقدم المخيم للأطفال فرصة فريدة لتحدي إمكاناتهم وبناء الثقة وتطوير مهارات جديدة في بيئة آمنة ومشجعة تحت إشراف مدربين محترفين.

ويمزج تحدي القدرة في القرية الرياضية 321 بين تحديات القوة وخفة الحركة والتحمل، وهو مصمم لتحفيز المشاركين في أجواء داعمة ومفعمة بالنشاط والحيوية.

وتضاء سماء مرسانا مع حلول ليل رأس السنة الجديدة بعروض مذهلة للألعاب النارية، لترسم لوحة مبهرة من الأضواء والألوان الزاهية التي ترمز إلى السعادة والفرح باستقبال العام الجديد في دولة الإمارات، حيث تضاء الواجهة المائية مع انطلاق الألعاب النارية، لتتحول المنطقة إلى مشهد احتفالي ساحر يأسر القلوب.