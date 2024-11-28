عَلَم الإمارات على قمة «الهملايا»

خولة علي (أبوظبي)

في تحدٍّ للقمم الشاهقة وحرصاً على رفع عَلَم الاتحاد عالياً خفاقاً، خاض «فريق القمم» في شهر نوفمبر الجاري رحلته إلى قمة «إيلاند بيك» في جبال الهملايا بالنيبال على ارتفاع 6189 متراً استعداداً لاحتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد في 2 ديسمبر.

ولم تكن هذه الرحلة مجرد مغامرة، بل رسالة حملها الفريق باسم دولة الإمارات وشبابها الطموح، للتعبير عن إرادة الإماراتيين وقدرتهم على مواجهة الصعاب ورفع علم الوطن في أعلى القمم.

واستطاع الفريق، الذي يضم نخبة من المغامرين الإماراتيين، وهم خالد الحرمي، عبدالعزيز الحمادي، غيث الفلاسي، شهاب الهاشمي، محمد النقبي، وعبدالعزيز التميمي، أن يجسد روح العزيمة والإصرار في رحلته لتمثيل الوطن ورفع عَلَم الإمارات عالياً بكل فخر وعزة، مؤكداً على قدرة أبناء الإمارات على الوصول إلى أعالي القمم.

عزيمة وإصرار

يستهل عضو «فريق القمم» خالد الحرمي حديثه قائلاً: أشعر بفخرٍ لا يوصف تجاه وطني، فكل خطوة نتقدم فيها نحو القمم، تحمل في طياتها حباً وانتماءً للإمارات، وطننا الذي علّمنا معاني العزيمة والإصرار، وجعل من رفع العَلَم عالياً غاية نسعى إلى تحقيقها، فهو مصدر قوتنا وإلهامنا. وفي كل مغامرة نخوضها، نعيش رسالة للوطن، ونؤكد للعالم أن طموحاتنا كإماراتيين لا تعرف المستحيل.

ويذكر أن هذه الرحلة تجسد قيَم الثبات والصمود، وهي رسالة يحملها الفريق إلى العالم، للتأكيد على أن الروح الإماراتية لا تعرف المستحيل، وأن العزيمة الصلبة يمكنها الوصول إلى أعلى المستويات.

روح الفريق

تميزت الرحلة بروح العمل الجماعي للفريق، والإصرار على تحقيق الهدف بالرغم من الصعوبات، حيث استعد الفريق بتخطيط محكم وبتدريبات جسدية وذهنية مكثفة، إذ إن كل خطوة نحو القمة تتطلب الصبر والشجاعة.

وكانت تضاريس الهملايا وصعوبة الطقس البارد ونقص الأكسجين كلما ازداد الارتفاع، من أبرز التحديات التي واجهها الفريق، إلا أن هدفه المشترك مكّن أعضاءه من تجاوز هذه العقبات.

تحديات

خلال الرحلة، واجه الفريق تقلبات مناخية وبرودة قاسية، كما اضطر إلى الاستعداد لمواجهة نقص الأكسجين بطريقة احترافية حفاظاً على السلامة. ومع كل تحدٍّ، كان الإصرار على الوصول إلى القمة والدعم المتبادل بين أعضاء الفريق يدفعهم للمضي قدماً.

وفي لحظة الوصول إلى القمة ورفع علَم الإمارات، شعر الفريق بأسمى مشاعر الفخر والعزة، حيث شاهد الجميع عَلَم الوطن يرفرف على قمة من أعالي جبال الهملايا.

ويقول الحرمي: «لم تكن قمة «إيلاند بيك» سوى بداية لطموحات أكبر بالنسبة لفريق القمم، فهو يعتزم مواصلة التحديات وتمثيل الإمارات في القمم العالمية، ليكون العَلَم الذي يرفعه الفريق في كل مرة رمزاً لطموحات وإرادة لا تعرف المستحيل».

رسالة

يوجِّه خالد الحرمي من «فريق القمم» رسالة إلى شباب الإمارات، قائلاً: الطموح لا يعرف حدوداً، والإرادة تصنع المعجزات، والإصرار طريق النجاح. كل قمة تصلون إليها هي خطوة نحو مستقبل أفضل، وكل تحدٍّ تواجهونه يبني فيكم قوة أكبر. احلموا بلا حدود، واسعوا بخطى ثابتة، واعلموا أن الوطن يعوِّل عليكم في رفع اسمه عالياً في مختلف المجالات، أنتم الأمل، وأنتم المستقبل.