إياد نصار يواجه «ظلم المصطبة»

محمد قناوي (القاهرة)

كشف الممثل إياد نصار عن خوضه السباق الرمضاني المقبل، بمسلسل مصري بعنوان «ظلم المصطبة»، وقال إنه يقدم فيه شخصية سائق نقل، ويتناول العمل واقع المجتمع وأشخاص بسطاء، في إطار اجتماعي، ويسلط الضوء على العادات والتقاليد، وبعض الممارسات الظالمة والأعراف التي تتحكم المجتمعات الريفية بعيداً عن القانون. والعمل تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج هانى خليفة، ويشارك في البطولة فتحي عبد الوهاب وريهام عبد الغفور.



وأضاف إياد أنه بدأ قبل أسابيع تصوير فيلم «من أيام الجيزة» الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، ويتحدث عن العلاقة بين صديقين وما تشهده من مفارقات، ويشارك في بطولته آية سماحة، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، ميمي جمال، محمد محمود، وحاتم صلاح، إخراج مرقس عادل.



وأشار نصار إلى أن حضوره الرمضاني المستمر، خلال السنوات الأخيرة، لأن الموسم هو الأكبر للدراما العربية بصفة عامة، لذلك التواجد فيه مهم جداً للفنان، وأعيش حالياً اختلافاً كبيراً في مشواري، لأن التطور ينقلني من منطقة لأخرى، وأختار الأدوار المهمة والمؤثرة فقط، ولا أسمح لهذا النجاح أن يعطلني أو يخيفني.

وحول رؤيته لتأثير المنصات الرقمية على صناعة الدراما قال إنها أصبحت جزءاً لا يتجزأ من عالم الدراما الحديثة، حيث توفر منصة مثالية لعرض الأعمال من دون فواصل إعلانية، مما يزيد من جاذبية المشاهدة، كما أنها تسهم في التنويع وتوسيع دائرة الجمهور، ما يعزز من انتشار الأعمال الدرامية، ويتيح الفرصة للمخرجين والممثلين لاستكشاف أفكار جديدة، والتعبير عنها بحرية أكبر.



وعن مشاركته في الجزء الثالث من فيلم «الفيل الأزرق» المقرر تصويره خلال الفترة المقبلة، أوضح أنه تلقى عرضاً بالفعل، لكنه لم يحسم موقفه النهائي حتى الآن.



وكان إياد نافس خلال موسم رمضان الماضي بمسلسل «صلة رحم»، مع يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، وعرض له خلال الموسم الصيفي مسلسل «مفترق طرق» على إحدى المنصات، يقع في 45 حلقة، بطولة هند صبري، ماجد المصري، وجومانا مراد.