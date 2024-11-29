جزيرة ياس أبوظبي تتألّق في «سباق الفورمولا 1»

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد أبوظبي لاستضافة أسبوع سباق جائزة أبوظبي الكبرى المرتقب الذي تتحول خلاله جزيرة ياس إلى مركز رئيس يزخر بالفعاليات والتجارب الترفيهية المتنوعة، خلال الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر، حيث يعيش عشاق السباقات والترفيه أجواء مليئة بالحماس على مضمار السباق وخارجه، مع تجارب مميزة ومفعمة بالنشاط والحيوية. ويحظى حاملو تذاكر سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1 بفرصة الدخول مجاناً إلى أي من المدن الترفيهية العالمية التي تحتضنها جزيرة ياس لتتيح لهم الفرصة لاستكشاف عالم غني بالألعاب والتجارب والجولات الترفيهية المميزة.وتعم أجواء الحماس والسرعة في «عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي»، الوجهة التي تجمع بين المغامرات الفريدة وألعاب السرعة، إلى جانب أقوى التجارب الحماسية في «عالم فيراري إي سبورتز آرينا»، المرفق الأول من نوع للرياضات الإلكترونية المستوحى من علامة فيراري، حيث يمكن للزوار التسابق على أجهزة محاكاة متطورة وتجربة مسارات مستوحاة من أشهر حلبات السباق العالمية. وتتحول «عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي» إلى وجهة مثالية لعشاق سباقات الفورمولا 1، الذين سيتمكنون من مشاهدة البث المباشر لجميع جلسات التدريب والسباق الرئيس في تجربة بتجربة متكاملة تنبض بأجواء السباق المميزة.

وتقدم «ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي» لمحبي المغامرات المائية تجارب ترفيهية فريدة من خلال المجموعة المتنوعة من الألعاب والمنزلقات المائية التي تضمن أعلى مستويات من الترفيه والمرح لكل الأعمار. كما يمكن للأطفال والعائلات الاستمتاع بلقاء شخصيات الطفولة المحبوبة في «عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي»، الوجهة المثالية للأوقات العائلية الممتعة. ويكون عشاق الأحياء البحرية على موعد لاستكشاف «سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي»، أكبر مدينة ترفيهية داخلية للأحياء البحرية في العالم، والتي تأخذ الضيوف في رحلة استثنائية عبر 8 عوالم غامرة مليئة بالعجائب البحرية والتجارب التفاعلية.

على بُعد خطوات قليلة من حلبة مرسى ياس، يقع ياس مارينا كوجهة مثالية لعشاق الطعام والترفيه طوال أسبوع السباق، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بتجربة طعام استثنائية تجمع بين الأجواء الرائعة والأنشطة الترفيهية المميزة. يمكن للضيوف بدء تجربتهم في مطعم ديابليتو، والاستمتاع بالمناظر الخلابة للقوارب المختلفة، مع مشهد غروب الشمس الساحر من أعلى السطح.

ويستضيف ياس مارينا مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية المميزة، بما في ذلك عروض من أشهر منسقي أغاني الدي جيه مثل جاك فاولر من مينستري أوف ساوند، وماجيستيك من كيس إف إم، وسيان أوين، التي تُعد من أبرز الأسماء في المهرجانات الموسيقية. كما يُقام معرض فني للفنانة المعاصرة سارة سيمونيت، ليضيف لمسة فنية فريدة للأجواء. ولعشاق السيارات، يستضيف ياس مارينا مجموعة من السيارات الفاخرة بما في ذلك مرسيدس جي - كلاس المعدلة من شركة هوفيله، ولامبورجيني، وأفاتار، بالإضافة إلى فرصة استكشاف يخوت «فيريتي» الفاخرة.

وتستعد «ياس باي ووترفرونت»، الواجهة البحرية المتميزة في جزيرة ياس، لاستضافة زوارها خلال سباق الجائزة الكبرى ببرنامج حافل يضم عروضاً حصرية وتجارب احتفالية راقية.

وتُقام حفلات «يا سلام» لما بعد السباق عقب انتهاء فعاليات السباق كل مساء، حيث تستضيف جزيرة ياس نخبة من نجوم الفن والغناء العالميين، حيث ستبدأ سلسلة الحفلات بعروض فنية من «بيغي غو» و«تيدي سويمز»، تليها فرقة «مارون 5»، ثم يقدم النجم «إيمينيم» أداءً مميزاً، قبل أن تختتم السلسلة بحفل مميز لفرقة ميوز.

