«السعديات» تقدم تجارب استثنائية في عيد الاتحاد

أبوظبي (الاتحاد)

تحتفي جزيرة السعديات، الوجهة الشاطئية الأبرز في الشرق الأوسط، بعيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات العربية المتحدة بأجواء استثنائية تجمع بين الفخامة والاحتفالات الوطنية.

وتتحول جزيرة السعديات إلى وجهة احتفالية نابضة تحتفي بالهوية الإماراتية، مقدمة تجربة متكاملة تعكس روح الاتحاد والفخر بالإرث الإماراتي العريق في أجواء مفعمة بالوطنية والانتماء.

يقدم بيت العائلة الإبراهيمية مجموعة من الأنشطة الثقافية والتجارب التفاعلية المصممة لتناسب مختلف الأعمار. وتشمل ورش عمل فنية مميزة، عن الخط العربي، والرسم على الأواني الفخارية، وتصميم القمصان وحقائب اليد، بالإضافة إلى فن النقش بالحناء الذي يعبر عن الجمال والتراث.

ستكون العائلات على موعد مع مجموعة من الألعاب الشعبية مثل الكيروم والجينغا العملاقة، التي تضفي أجواءً حيوية مليئة بالمرح، وتجربة طهي فريدة تشمل تذوق الأطباق التقليدية والحلويات الإماراتية التي تعكس النكهات الأصيلة لهذا الإرث الثقافي المميز.

وتستضيف منارة السعديات، خلال الفترة من 1 - 4 ديسمبر، احتفالية مميزة تجمع بين الثقافة والإبداع والفخامة، وتوفر الاحتفالية تجربة تسوق استثنائية تُبرز الحرف اليدوية الإماراتية والتصاميم الشرق أوسطية، إلى جانب منتجات مختارة من عالم الموضة والجمال، مع تسليط الضوء على أبرز المواهب المحلية والإقليمية في أجواء ساحرة في الهواء الطلق.

ويقدم متحف اللوفر أبوظبي فرصة استثنائية لزيارته مجاناً خلال احتفالات عيد الاتحاد الـ53، حيث يفتح المتحف أبوابه أمام الزوار للاطلاع على مجموعة من المعارض العالمية واللوحات الفنية المبهرة التي تجسد روعة الفن والثقافة.