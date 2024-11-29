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«حديقة أم الإمارات» تتألّق في عيد الاتحاد

«حديقة أم الإمارات» تتألّق في عيد الاتحاد
29 نوفمبر 2024 18:42

أبوظبي (الاتحاد)
تنطلق أجواء الفرح والاحتفال في «حديقة أم الإمارات» بمناسبة عيد الاتحاد لدولة الإمارات من اليوم وحتى 2 ديسمبر، وتتحول الحديقة إلى وجهة استثنائية تجمع العائلات والأصدقاء للاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة العائلية الممتعة التي تزخر بالثقافة والتشويق والمرح.
تشمل الأجواء النابضة بالحياة، عرضاً مباشراً على شاشة عملاقة بحجم 6×6 متر، تنقل الاحتفالات الرائعة من أنحاء الدولة، لعيش روح عيد الاتحاد بكل تفاصيلها.
تستضيف الحديقة يوم الجمعة 29 نوفمبر حتى 10:00 ليلاً، عروضاً ثقافية مذهلة تجمع بين التراث الإماراتي والروح الوطنية، وتقدمها الفرقة الشعبية الإماراتية، وفرقة شرطة أبوظبي العسكرية مع فرسانها، بالإضافة إلى مجموعة الأصايل الملكية وغيرها من الفرق.
وتتألق «حديقة أم الإمارات» بالبث المباشر الذي ينقل لكم أبرز الفعاليات من الحدث، مع ركن البودكاست ليقدم تجارب فريدة ومعرضا مبتكرا يعكس الإبداع المحلي. كما سيستمتع الحضور بعروض الكلاب البوليسية المدربة التي تقدمها شرطة أبوظبي، ما يضيف لمسة من التشويق إلى احتفالات عيد الاتحاد.
وتقدم فرقة إماراتية عرضاً بحرياً فريداً من نوعه على منصة ركن المسرح في «حديقة أم الإمارات»، إلى جانب مسابقات تفاعلية للجمهور والعديد من العروض الأدائية الأخرى. 
وتطلق «حديقة أم الإمارات» ركناً للبودكاست التراثي من الساعة 5:00 عصراً حتى الساعة 10:00 ليلاً، ويقدم نسيجاً غنياً من التجارب الثقافية. كما يقيم ركن البودكاست مسابقة تركز على اللهجة الإماراتية. تشمل الفعالية تناول الأطباق المحلية ونقش الحناء ومشاهدة عرض زفاف تقليدي إماراتي، والاطلاع على الحرف التقليدية وحضور جلسات والتراث التي يقدمها الخبراء. 
يقدم ركن رؤية المستقبل في «حديقة أم الإمارات» عرض مشاريع لعدد من المشاركين، كما يستضيف ركن المهن المستقبلية جلسات تتيح التواصل مع الجمهور حول الإنجازات والخبرات المهنية. 
وتعرض «حديقة أم الإمارات» جدارية آسرة بعنوان «قصة وطن»، توفر أنشطة تلوين تفاعلية للأطفال، ما يجعلها تجربة ديناميكية للحضور من مختلف الأعمار.

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