«سيرك الغابة».. تنطلق على مسرح خورفكان

مريم الشميلي (أبوظبي)

يستعد مسرح خورفكان لتقديم عرض مسرحية الأطفال والعائلة «سيرك الغابة»، تأليف الشيخة سارة بنت محمد القاسمي، إخراج عبدالله الحريبي، بطولة فيصل ثاني وخالد المرزوقي وفيصل موسى ولطيفة جوهر ووعد طارق ومنار الدين وعلي محمد ومحمد البلوشي وفهد طارق وخالد عميد ومحمد الخنبولي وسعيد نوفل ويوسف خليل وعبدالرحمن عميد وعمار صبحي وزياد محمد.

تدور أحداث المسرحية حول الصياد الشرير الذي يحب اصطياد الحيوانات النادرة ويخطط لاصطياد مجموعة من دببة الباندا النادرة التي تعيش بسلام في الغابة، والهدف من الاصطياد إنشاء سيرك كبير في وسط الغابة.

وقالت الشيخة سارة بنت محمد القاسمي مؤلفة المسرحية: إن "«سيرك الغابة» تجربة تأليف جديدة ندخل من خلالها إلى عمق الغابات ونسلط الضوء على الحيوانات النادرة التي يجب الحفاظ عليها للتكاثر وتبقى على قيد الحياة لكي لا تنتهي وتكون مجرد روايات وأساطير. والحيوانات مكانها الحقيقي في الغابة، وليس في أقفاص حديدية تقيدها وتحبسها. وهذه هي رسالة المسرحية لنتعاون ونحافظ على الحيوانات في بيئتها الملائمة، والعمل جاء بدعم من وزارة الثقافة والبرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع".

وقال مخرج المسرحية عبدالله الحريبي: "اكتشفت في «سيرك الغابة» مواهب جديدة تقدم لأول مرة على خشبة المسرح من تمثيل واستعراض وفني صوت ومكياج وسواها من المواهب، لمنح الفرص للطاقات الجديدة لإبراز طاقاتها".

وقال عادل الجوهري: "دورنا الحقيقي هو دعم الشباب، وسنواصل مسيرة الإبداع وتقديم الأعمال المسرحية الهادفة".