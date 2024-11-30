صور.. مترو يصل إلى وجهته متأخرا 20 عاما

وصل قطار الأنفاق متأخرا 20 عاما إلى ثيسالونيكي، ثاني مدن اليونان، إذ إن تدشين المترو أخيرا يأتي بعد عقدين على بدء العمل لإنشائه، بسبب اكتشافات أثرية مهمة، تشهد على التاريخ الطويل لهذه المنطقة خلال الفترة الهلنستية، ثم في ظل الإمبراطوريتين الرومانية والبيزنطية.

رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يفتتح خط المترو ثيسالونيكي بعد عقدين من التأخير

وقد دشن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، القطار الجديد.

وقال وزير النقل خريستوس ستيكوراس "بعد سنوات كثيرة، نسلّم السكان خط مترو ثيسالونيكي الرئيسي".

يتوقع أن ينقل خط المترو الآلي نحو 250 ألف راكب يوميا في هذه المدينة الواقعة في شمال اليونان والتي يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة.

في بعض المحطات، ستعرض وراء واجهات زجاجية مجموعة مختارة من 300 ألف قطعة أثرية اكتُشِفت أثناء الأشغال.

فثيسالونيكي، التي تأسست في القرن الرابع قبل الميلاد وسميت على اسم الأخت غير الشقيقة للإسكندر المقدوني، كانت مركزا مهما للامبراطورية الرومانية قبل أن تصبح المدينة الثانية في الامبراطورية البيزنطية بعد القسطنطينية.

وأقرّ الوزير بأن المترو "مشروع طال انتظاره وواجه عقبات وصعوبات عدة".

مواقع أثرية داخل إحدى محطات المترو

وأقيم الخط الأول، البالغ طوله 9,6 كيلومترات، على الطريق الرومانية القديمة التي كانت تعبر المدينة في الماضي والتي اكتُشفت عليها آثار.

وبلغت كلفة استخراج الآثار نحو 215 مليون دولار أميركي، وأعيد بعضها لاحقا لدمجها في المحطات الجديدة.

وهذا المترو هو الثاني يقام في اليونان بعد مترو أثينا عام 2000.

الجمهور يكتشف جدارية أثرية في إحدى محطات المترو الجديد

تبلغ الكلفة الإجمالية لهذا الخط، بالإضافة إلى امتداده الذي لا يزال قيد الإنشاء إلى الشرق من المدينة، نحو 3,2 مليارات دولار.

كان يفترض أن ينتهي العمل سنة 2012 في مشروع إنشاء مترو ثيسالونيكي الذي تقرر عام 2003.

لكنّ الشركات المشاركة في المشروع أشهرت إفلاسها. كما كانت إدارة الآثار، المكتشفة أثناء الحفريات، محور دعاوى عدة أمام المحاكم.

فقد اكتُشِفَت "كنوز" خلال تنفيذ الأشغال، هي عبارة عن 50 ألف قطعة نقدية وساحتين من الرخام ونافورة بارتفاع 15 مترا وكنيسة من القرون الأولى... كذلك، عُثِر على تيجان ومجوهرات ذهبية في أكثر من خمسة آلاف قبر، لدرجة أن وزارة الثقافة اليونانية رأت أن بناء هذا المترو هو أكبر عملية تنقيب إنقاذية تنفّذ على الإطلاق في اليونان.

وفي إحدى المحطات، تُعرض طبقات من شظايا القطع الأثرية من العصر الهلنستي إلى العصر الحديث.

وقال نيكوس دينيس نائب مدير شركة "مترو إلينيكو" العامة التي طورت وسيلة النقل العام هذه إن "هذا الجدار يمكن أن يسرد فترة تاريخ ثيسالونيكي بأكملها".

يجري العمل راهنا على تمديد مترو الأنفاق إلى مطار مقدونيا، وهو الثالث في اليونان، ويقع على مسافة 13 كيلومترا من وسط المدينة، لكنه لن يُفتتح قبل سنة 2040.