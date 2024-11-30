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يعيش تحت الماء

يعيش تحت الماء
1 ديسمبر 2024 01:51

بورتوبيلو (أ ف ب) 

يعيش الألماني روديغر كوخ منذ شهرين داخل كبسولة على عمق 11 متراً في البحر الكاريبي قبالة سواحل بنما، مُلحَقة بمنزل مبني على سطح المياه. ويسعى مهندس الطيران البالغ 59 عاماً من خلال مغامرته غير العادية، التي يعتزم الاستمرار فيها شهرين آخرين، إلى أن يسجل رقماً قياسياً عالمياً جديداً لإثبات قدرة الإنسان على العيش وهو مغمور بالمياه كلياً.
وتبلغ مساحة الكبسولة التي يقيم فيها روديغر كوخ 30 متراً مربّعاً، ولديه سرير ومرحاض وجهاز تلفزيون وكمبيوتر ودراجة تمرين ومراوح. أما الاتصال بالإنترنت فبواسطة الأقمار الاصطناعية، فيما توفّر له التيار الكهربائي الألواح الشمسية الموجودة على السطح.

البحر الكاريبي
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