فعاليات «مهرجان الشيخ زايد» في عيد الاتحاد

أبوظبي (الاتحاد) على مدى 3 أيام متتالية، يعيش زوار «مهرجان الشيخ زايد» الذي يقام بمنطقة الوثبة بأبوظبي تجربة ترفيهية استثنائية ضمن مهرجان «احتفالات عيد الاتحاد الـ53» لدولة الإمارات، مع أكبر عروض للألعاب النارية وطائرات الدرون التي تنطلق اليوم الأحد وتستمر حتى 3 ديسمبر، حيث يستمع الزوار بعروض رائعة ومبهرة ومشاهدة لوحات فنية تملأ سماء الوثبة.تبدأ عروض الدرون الساعة 9:40 مساءً وتستمر على مدى 20 دقيقة متواصلة، ثم يعقبها الساعة 10:00 ليلاً عرض الألعاب النارية التي ستنطلق مزينة السماء بألوان وأشكال جديدة.

وتُعد عروض طائرات الدرون والألعاب النارية من أبرز الفعاليات المحببة التي يشهدها الزوار، بالإضافة إلى التنوع الكبير الذي يوفره المهرجان عبر برامجه وفعالياته المختلفة، بما يتيح للزوار الاستمتاع بالعروض المختلفة التي تقدم فيه ولاسيما البرنامج الخاص باحتفالات عيد الاتحاد.

ويضم "مهرجان الشيخ زايد" الذي انطلق في 1 نوفمبر، باقة كبيرة ومتنوعة من الأنشطة والعروض الفنية والثقافية والتراثية، تتوزع على عدد كبير من الفعاليات والمهرجانات التي تقام على مدار أيام وليالي المهرجان الذي يستمر حتى نهاية فبراير 2025.

"قافلة عيد الاتحاد"

تصل "قافلة عيد الاتحاد" إلى أرض "مهرجان الشيخ زايد" اليوم الأحد وتقدم عرضها التراثي على مدى يومين 1 و2 ديسمبر، لتشهد ساحات المهرجان مسيرة القافلة التي تقدم صورة من صور التراث الإماراتي، في رحلة من قلب التراث الخليجي كله وتمثل جزءاً من تراثنا، حين كانت القوافل تسافر عبر المسافات والبلاد محملة بالبضائع والمتاع والمسافرين في رحلة زمنية طويلة تعود بعدها إلى البلاد من جديد ليعيد هذا العرض للأذهان صورة مجسدة من حياة الأجداد، ومدى صلابتهم وقوة عزمهم وقدرتهم على العيش كل هذه الفترة الزمنية التي تستغرقها القافلة ذهاباً وإياباً.

وتُعد "قافلة عيد الاتحاد" فرصة لزوار المهرجان والأجيال الجديدة لمشاهدة حدث يبرز شكلاً من أشكال التقاليد القديمة التي شكلت جزءاً مهماً من حياتنا، كما تمثل توثيقاً واحتفالاً بالتراث العريق وجانباً من ملامح تاريخنا الحضاري وهويتنا الثقافية. وتضم القافلة مجموعة من الهجن مزينة بالعلم الإماراتي مصحوبة بعروض الفرق الشعبية، في أجواء احتفالية تعكس الفخر ولاعتزاز، وتقدم تجربة فريدة للزوار من خلال عرض حي يجسد روح الاعتزاز والفخر.

«كرنفال عيد الاتحاد»

بمشاركة كل الفرق الشعبية وفرق الدول والأجنحة والزوار يشهد "مهرجان الشيخ زايد" أيام 1 و2 و3 ديسمبر «كرنفال عيد الاتحاد»، الذي يمثل شكلاً من أشكال الفرح والبهجة والمشاركة من خلال الفرق التي ستجوب أرجاء المهرجان مقدمة فنونها المختلفة في امتزاج حضاري بهيج.

الكرنفال يجمع كل الفرق المحلية والدولية والزوار في أجواء احتفالية موسيقية متنوعة مما يضفي أجواء مليئة بالفرح والحيوية، فضلاً عن فكرة المشاركة، ويجمع الكرنفال بين التراث الإماراتي واللمسات الحديثة لتقدم هذه الفرق فنونها المختلفة في مباراة احتفالية منظمة يشارك فيها الجميع.

ويشكل "مهرجان الشيخ زايد" منصة دولية للتواصل والتبادل الفني والثقافي وتوثيق الروابط بين كل المشاركين من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب دوره في تعزيز الهوية الوطنية عبر العديد من الفعاليات التي يشهدها.

علمنا يزين الاحتفالات

«العلم المتحرك الكبير» من أبرز فعاليات مهرجان الاحتفال بعيد الاتحاد في "مهرجان الشيخ زايد"، حيث يشكل عدد من طلاب وطالبات المدارس وزوار المهرجان، علم الدولة بألوانه الأربعة في استعراض يطوف أرجاء المهرجان في صورة وطنية مميزة تعكس التلاحم وروح التضافر والتجمع والاعتزاز براية الوطن.

فعالية "العلم الكبير" تجوب أرجاء المهرجان أيام 1 و2 و3 ديسمبر، محاطة بالزوار والفرق الشعبية، في تجربة تترك بصمة في ذاكرة الاحتفالات بعيد الاتحاد عبر تكوين العلم. ويتضمن مهرجان الاحتفالات بعيد الاتحاد العديد من العروض المتنوعة والمختلفة التي تشمل مختلف جوانب وأجنحة المهرجان.

«أجمل زي إماراتي»

في الوقت نفسه تتواصل فعالية أجمل زي إماراتي في "مهرجان الشيخ زايد"، حتى 7 ديسمبر نهاية مهرجان الاحتفال بعيد الاتحاد، عبر كرنفال رائع يلون مختلف أرجاء المهرجان، كما يسلط الضوء على جمال وأصالة الأزياء التقليدية الإماراتية.

ويحرص زوار المهرجان من مختلف الفئات العمرية على ارتداء الزي الإماراتي واستعراض التصاميم المميزة التي تعكس هذا التراث الوطني العريق بروح عصرية وفي ظل أجواء احتفالية. وتهدف هذه الفعالية إلى تعزيز الهوية الوطنية للأجيال، ونشر الوعي بأهمية المحافظة على التراث الثقافي الإماراتي والحفاظ على تقاليده.