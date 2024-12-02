«أبوظبي للإعلام» و«دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي» تتعاونان لإنتاج أغنية وطنية جديدة من المنطقة الثقافية في السعديات

تعاونت شركة «أبوظبي للإعلام»، شركة الإعلام الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع «دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي»، لإنتاج أغنية وطنية بعنوان «نحبه وايد»، احتفاءً بعيد الاتحاد الـ 53، بما يعكس حرص الطرفين على دعم الفن والموسيقى كوسيلة للتعبير عن مشاعر الانتماء للوطن والاعتزاز به.

وتتميز أغنية «نحبه وايد»، التي عملت على إنتاجها ماجد التابعة لـ «شركة أبوظبي للإعلام»، بألحانها العصرية المستوحاة من التراث الموسيقي الإماراتي الأصيل، وهي تسلط الضوء على قيم الاتحاد والهوية الوطنية، بمشاركة مجموعة متميزة من المواهب الإماراتية والعربية. وجرى تصويرها في مؤسسات المنطقة الثقافية في السعديات، والتي تجسد التزام أبوظبي بصون التراث عبر رؤية تطلعية مستقبلية، وتدعو المنطقة والعالم للتفاعل مع الثقافة وتقاليد التنوع، وتعزز الحوار وتبادل الآراء.

هوية وطنية

وبهذه المناسبة، قالت سعادة نوف محمد البوشليبي، المدير التنفيذي لقطاع التسويق والاتصال الاستراتيجي في «دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي»: يأتي هذا التعاون في إطار جهودنا المستمرة في «دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي» لتعزيز أهمية الفنون والثقافة كوسيلة للتعبير عن الهوية الوطنية، من هنا حرصنا على تصوير هذا العمل في المنطقة الثقافية في السعديات للتأكيد على دور المنطقة كحاضنة داعمة للمواهب وتحفيزها على الاستلهام من إرث الأجداد والآباء.

وأضافت: نتطلع لأن يلقى هذا العمل الموسيقي من قلب المنطقة الثقافية في السعديات







