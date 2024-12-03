أبوظبي (الاتحاد) تواصل القرية العالمية في دبي احتفالاتها بعيد الاتحاد الـ 53 لدولة الإمارات، وتوّجت فعّالياتها باستضافة أوبريت «هوى إماراتي» الملحمي على المسرح الرئيس، وهو العرض الذي أبهر الضيوف ومنحهم مشاعر فياضة بالفخر والإرث والهوية الوطنية، حيث نظِّم العرض المسرحي الموسيقي متوشّحاً بالزينة والمظاهر الاحتفالية، إلى جانب الأضواء التي عكست ألوان علم دولة الإمارات، في عرض مهيب جسّد أجواء عيد الاتحاد وروحه.

ويقدّم عرض أوبريت «هوى إماراتي» الذي ينعقد مرتين يومياً حتى 3 ديسمبر، أكثر من 40 فناناً ومؤدياً من فرقة «أورنينا المسرحية» يجتمعون في 9 مشاهد مذهلة يمثّل فيها مشهد «اتحاد الإمارات» المحطّة الفارقة ونقطة التحوّل الأبرز في العرض. ويجمع أوبريت «هوى إماراتي»، من تأليف إسماعيل عبد الله وتصميم رقصات وإخراج ناصر إبراهيم، بين الأنماط الفنية الحوارية والشعرية التي تصوِّر مشاهد إبداعية لزفاف إماراتي تقليدي ضمن مقاطع موسيقية آسرة من تأليف محمد هباش، ليصطحب العرض الضيوف إلى أعماق مشهد يتجلّى بوصول العروسين إلى اللحظة التاريخية الفارقة التي شهدت تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971، مُرسخاً أهمية الحفاظ على الإرث الثقافي للدولة، من خلال تصويره الأغاني والأهازيج والأزياء والرقصات التقليدية بمنظور جديد ومبتكر. ويروي الأوبريت حكايةً تلامس جوهر التاريخ من خلال تصويره رحلة بحارٍ شاب يعيش في دبي في ستينيات القرن الماضي، عندما يبدأ مغامرةً لجمع اللؤلؤ من أعماق الخليج العربي، وخلال استعداداته للإبحار مع رفقائه، تقع عينه على فتاة جميلة تخطف نظره لينتهي الأمر بخطبتها والزواج بها لاحقاً في حفل بهيج زاخر بالطقوس والأهازيج والتقاليد التراثية التي كانت تتميز بها دبي خلال تلك الحقبة. تُسافر القصة بالضيوف إلى العام 1971 الذي شهد تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

«القرية العالمية» تستضيف أوبريت «هوى إماراتي» احتفاءً بعيد الاتحاد





فيما شكّل عرض الأوبريت مزيجاً فريداً بين العناصر المسرحية المبتكرة والصور الجمالية الحديثة التي تُرسخ الارتباط الوثيق بين الماضي والحاضر. وترسي القرية العالمية، من خلال استضافتها هذا الأوبريت الذي يحمل طابع احتفالات عيد الاتحاد، معايير جديدة كلياً في الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية، لترسّخ بذلك مكانتها وجهةً ترفيهيةً رئيسة تحمل على عاتقها إبراز المناسبات الوطنية وتجسيدها بطرقٍ فريدة من نوعها، بالإضافة إلى مساهماتها الفاعلة في حملة #زايد_وراشد التي تقام على مستوى الدولة.