فايز السعيد يهدي الإمارات أغنية «زايد وراشد»

أبوظبي (الاتحاد) فاجأ «سفير الألحان» الفنان الإماراتي فايز السعيد المتابعين بوقوفه على مسرح «إكس فاكتور»، محتفلاً بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقدّم أغنية «زايد وراشد» من ألحانه، وكلمات الشاعر الإماراتي الدكتور ذياب بن غانم المزروعي، وتوزيع زيد عادل. استهل السعيد الأغنية بمقدمة:

زايد وراشد للفخر عمّروا دار

يشهد لها التاريخ ويْقول عنها

زايد وراشد وحّدوا شعب واقطار

باحضان دولة روحهم تحتضنها

زايد وراشد جسّدوا عزم واصرار

بِيض العزايم عزمهم خِلق منها

زايد وراشد خلّدوا رمز وشعار

تفخر به ابلادي ومن هو سكنها

الأغنية تعيد التأكيد على دور القادة المؤسسين في رسم مستقبل مشرق لدولة تحقق كل معاني التميز تحت مظلة القيم الإنسانية، والسلام، والتسامح، والطموح، والابتكار. وخلال الحلقة قدم الفنان راغب علامة أغنية بعنوان «يا شعب زايد»، من ألحان فايز السعيد وكلمات الشاعر محمد القاسمي، بمشاركة المتسابقين، مما أضاف أجواء احتفالية مميزة.