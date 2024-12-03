«بيلبورد عربية للموسيقى» تنطلق في 11 ديسمبر

أبوظبي (الاتحاد) تنطلق النسخة الأولى من «جوائز بيلبورد عربية للموسيقى» في 11 ديسمبر بمركز الملك فهد الثقافي ضمن فعاليات «أسبوع الرياض الموسيقي» الأول، لتعيد تشكيل المفاهيم المرتبطة بالمشهد الفني والغنائي في المنطقة. ومن المرتقب أن يضمّ الحدث التاريخي عروضاً موسيقية تحييها نخبة من أشهر الفنانين والنجوم في المنطقة والعالم، مثل إليسا و«ديستنكت» وأحمد سعد وعايض وتوليت، للاحتفاء بالمبدعين العرب المخضرمين والصاعدين على حدّ سواء، وبأغنياتهم التي حصدت شعبية واسعة في قوائم «بيلبورد العربية» الموثوقة، بما فيها قائمتا «100 فنان» و«هوت 100»، وقوائم اللهجات والأنواع الموسيقية.وتأتي «جوائز بيلبورد عربية للموسيقى» لتمثّل سابقة في المنطقة، عبر نهج ريادي يعتمد بشكل كامل على آراء المستمعين والبيانات المُستخلصة من منصّات البث الرقمي، ما يؤكد مصداقيتها ويعكس ذائقة محبّي الموسيقى وتوجّهاتهم، بالتوازي مع إلقاء الضوء على المشهد الموسيقي المزدهر في المنطقة ونقله إلى الساحة العالمية. وتتزامن مع ما يشهده قطاع الفعاليات الحية في المملكة العربية السعودية من ازدهار، إضافة إلى نموّ منصّات البث في المنطقة بمعدّل يتراوح بين 10- 15 بالمئة، ما يجعلها اللحظة الأنسب لإعادة تشكيل المشهد الموسيقي الإبداعي، بالتوازي مع تعزيز النموّ الاقتصادي وتمكين الفنانين والمواهب الإبداعية محلياً وإقليمياً. وهذا العام، ستكرّم الجوائز الفائزين في أكثر من 40 فئة، بما فيها «فنان العام» و«أغنية العام» و«الأفضل في قوائم اللهجات» و«أفضل فنان صاعد». ووصل عدد الترشيحات في النسخة الافتتاحية إلى 210 «موزّعة»، بينما بلغ عدد الفنانين المتنافسين على هذه الجوائز 96 فناناً. يُذكر أن «الشامي» يتصدّر قائمة الترشيحات مع 14 ترشيحاً، في حين تنافسه نخبة من أبرز النجوم المخضرمين والصاعدين مثل: أصالة نصري وإليسا وأحمد سعد وتامر عاشور و«ديستنكت» وعايض وتوليت.