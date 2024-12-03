برنامج حافل لحفلات ما بعد سباق جائزة أبوظبي الكبرى

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف حفلات ما بعد سباق جائزة أبوظبي الكبرى 2024، نخبة من نجوم الغناء والموسيقى العالميين، بدءاً من مساء الخميس 5 ديسمبر ولغاية الأحد 8 ديسمبر. وتتضمن تشكيلة نجوم حفلات ما بعد السباق لهذا العام تيدي سويمز وبيغي غاو وفرقة مارون 5 وإيمنيم وفرقة ميوز. ويعد دخول حفلات ما بعد سباق الجائزة الكبرى حصرياً لحاملي التذاكر، ولحضور الحفلات الغنائية المرافقة لختام موسم الفورمولا1 ينبغي على حاملي التذاكر تحميل التطبيق الرسمي للسباق Abu Dhabi GP، ومن ثم مسح التذكرة للحصول على سوار المعصم لدى محطات خدمة العملاء AskYas الموزعة في مناطق الواحات والمناطق المحيطة لحلبة مرسى ياس. ويعد سوار المعصم تذكرة الدخول لحفلات ما بعد السباق في «الاتحاد بارك» وتتوفر الأساور بحسب أولوية الحضور، وينصح منظمو الحدث ضيوف السباق بالحصول عليها مبكراً بما يضمن لهم تجربة سلسلة.

ويمكن للراغبين بحضور الحفلات الدخول إلى الموقع عبر البوابات المطلة على درب ياس الترفيهي، أو عن طريق البوابة الموجودة عند الواحة الشمالية في حلبة مرسى ياس، كما تتوفر خدمات النقل المجانية من مواقع متعددة في جزيرة ياس، بالإضافة إلى إمكانية استخدام سيارات الأجرة أو تطبيقات الخرائط المفضلة للوصول إلى «الاتحاد بارك».

ويفتتح كل من تيدي سويمز وبيغي غاو الحفلات مساء الخميس 5 ديسمبر، وتتبعهما مساء الجمعة 6 ديسمبر فرقة مارون 5 الشهير في أول حضور لها في حفلات ما بعد السباق، ومساء السبت 7 ديسمبر يطل أسطورة موسيقى الراب الحائز 15 جائزة جرامي إيمنيم على جمهوره ليمتعهم بمجموعة من أشهر أغانيه من مسرته الممتدة لأكثر من 25 عاماً، وتختتم فرقة ميوز مساء الأحد 7 ديسمبر برنامج حفلات ما بعد السباق بحفل تتألق فيه أنغام موسيقى الروك. ويمكن لضيوف الحدث الراغبين بالارتقاء بتجربة عطلة الأسبوع السباق ترقية تجربة حضور حفلات ما بعد السباق إلى الدائرة الذهبية والتي تتوفر على التطبيق Abu Dhabi GP.

