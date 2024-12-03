«مهرجان أم الإمارات» ينطلق على كورنيش أبوظبي 6 ديسمبر

أبوظبي (الاتحاد)

ينطلق «مهرجان أم الإمارات» على كورنيش أبوظبي من 6 - 31 ديسمبر، ويقدم على مدى 26 يوماً باقة من الفعاليات والأنشطة والتجارب الاستنثائية الملهمة التي تناسب مختلف الجنسيات والأعمار، لعيش تجربة ترفيهية لا تنسى.

1.5 كيلومتر

يمتد «مهرجان أم الإمارات» على طول 1.5 كيلومتر على الواجهة الخلابة لكورنيش أبوظبي، حيث تستمتع العائلات بما يزيد على 350 فعالية ومغامرة مليئة بلحظات من الترفيه والمرح لكل العائلة، والاستمتاع بأشهى النكهات من مختلف أنحاء العالم، وعيش تجارب التسوق الشائقة، والحفلات الموسيقية.

ويختتم موسمه باحتفال باهر بمناسبة حلول العام الجديد يجمع بين الأمسيات الفنية، وعروض الألعاب النارية.

عالم مُذهل

يصطحب «مهرجان أم الإمارات»، الذي تنظمه «براغ»، زواره إلى عالم مُذهل ينبض كل ركن فيه بالعجائب والمفاجآت والرحلات المدهشة بين المجرّات، وتتيح مناطق: التسلية، التشويق، الترفيه، التسوق والتذوق، للعائلات اختيار ما يناسبهم لقضاء أيام رائعة على كورنيش أبوظبي.

التشويق

في منطقة التشويق يعيش الأطفال في «مهرجان أم الإمارات»، أجواء مفعمة بالتشويق مع فرقة «نينجا كيدز» القادمة من أميركا للمرة الأولى، في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، والتي تقدم في الفترة من 6 - 8 ديسمبر، أروع العروض الحيّة والحركات البهلوانية المدهشة على المسرح الرئيس في المهرجان، التي تملأ الأجواء بالمرح مع مهارات النينجا الخارقة. كما توفر «نينجا كيدز أكشن بارك» المستوحاة من مجرّات الفضاء فرصة ممتعة لتحدي الجاذبية، وفرصة حصرية للقاء أعضاء الفرقة والتعرف عليهم شخصياً وتسجيل ذكريات لا تنسى.

ويستمتع الزوار بحديقة ترامبولين الداخلية، حيث يمكن للأطفال القفز والانطلاق في رحاب الكون الواسع وتحدي الجاذبية والاستعانة بقوة النينجا لبلوغ آفاق جديدة.

«5 ليالٍ في فريدي»

ولعشاق التحديات والمغامرات، يقدم «مهرجان أم الإمارات» تجربة رعب تفاعلية جديدة، استوحيت من لعبة الفيديو «5 ليالٍ في فريدي»، بحيث يعيش الزوار التجربة على أرض الواقع من خلال المتاهة المرعبة التي تحاكي أحداث اللعبة.

رحلة الفضاء

وينطلق زوار المهرجان في مغامرة لا تُنسى مع رحلة الفضاء، والاستمتاع بتجربة طيران فريدة من نوعها، ومشاهدة رائد الفضاء يطير ومن ثم يقفز بالمظلة عبر الفضاء الرحب في نفق هوائي مفتوح.

«فوق الخيال»

ويكتشف الزوار في منطقة التسلية عالماً من الترفيه والمعالم الفريدة المليئة بالمتعة، أبرزها «متحف فوق الخيال» الذي يصطحب زواره في رحلة عبر الفضاء، والقفز عبر «سديم الأحلام»، واكتشاف بوابات الزمن في «المختبر الفضائي»، وركوب العجلة العملاقة، والسير في «المسار السماوي».

التسوّق والتذوّق

لعشاق البحث عن أشهى المأكولات من مختلف أنحاء العالم، تكون منطقة التسوّق والتذوّق الوجهة المفضلة لهم وللعائلات، مع اكتشاف أكبر تشكيلة مختارة من أشهى المأكولات المحلية والعالمية.

شخصيات كرتونية

4 عروض يومية يقدمها مسرح المهرجان تتيح للأطفال مشاهدة عروض الشخصيات الكرتونية المحبّبة، بينها «بلووي»، «نمبر بلوكس»، «فلفول»، «ميراكولوس» و«مستر بين»

«بركة اللافا»

توفر «بركة اللافا» مكاناً مناسباً للتسلية والمرح ومغامرة تعتمد على المرونة والخيال، حيث يمكن للأطفال القفز والتسلّق والتوازن عبر مسار العقبات الصغير، كما يمكنهم تجربة نفق تايم كبسول، المضاء بأضواء النيون لتوفير أجواء سريالية تحاكي إحساس السفر عبر الزمن بين الماضي والمستقبل.

احتفالات ليلة رأس السنة

ضمن أجواء استثنائية، يحتفل «مهرجان أم الإمارات» بليلة رأس السنة الجديدة، مقدماً باقة من الفعاليات المميزة، منها أضخم عرض للألعاب النارية، عروض فنية حية، حفلات موسيقية يحييها نخبة من الفنانين المشهورين الذين سيتم الكشف عنهم قريباً.