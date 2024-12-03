تحفيز الدماغ «كهربائياً» يعيد القدرة  على المشي

باريس (أ ف ب)

خلصت دراسة وشهادة نُشرتا، أمس الأول، إلى أن التحفيز العميق لمناطق معينة من الدماغ باستخدام الأقطاب الكهربائية يمكن أن يساعد بعض الأشخاص الذين يعانون من إصابات في النخاع الشوكي على المشي بسهولة أكبر. والتقنية التجريبية الجديدة مخصصة للأشخاص الذين يعانون من إصابات غير كاملة في النخاع الشوكي، أي عندما لا يُقطع الاتصال بين الدماغ والحبل الشوكي بشكل كامل، ويكونون قادرين على القيام بحركات جزئية.

وعُرف الفريق السويسري القائم على الدراسة بتحقيقه في السنوات الأخيرة تقدماً علمياً، باستخدام عمليات زرع في الدماغ أو الحبل الشوكي للسماح للمصابين بالشلل باستعادة القدرة على المشي.