الأربعاء 4 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

تحفيز الدماغ «كهربائياً» يعيد القدرة  على المشي

تحفيز الدماغ «كهربائياً» يعيد القدرة  على المشي
4 ديسمبر 2024 01:31

باريس (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
"نيورالينك" تقدم أملًا جديدًا للمصابين بشلل الأطراف
دراسة تكشف سر عودة الوزن بعد فقدانه

خلصت دراسة وشهادة نُشرتا، أمس الأول، إلى أن التحفيز العميق لمناطق معينة من الدماغ باستخدام الأقطاب الكهربائية يمكن أن يساعد بعض الأشخاص الذين يعانون من إصابات في النخاع الشوكي على المشي بسهولة أكبر. والتقنية التجريبية الجديدة مخصصة للأشخاص الذين يعانون من إصابات غير كاملة في النخاع الشوكي، أي عندما لا يُقطع الاتصال بين الدماغ والحبل الشوكي بشكل كامل، ويكونون قادرين على القيام بحركات جزئية.
وعُرف الفريق السويسري القائم على الدراسة بتحقيقه في السنوات الأخيرة تقدماً علمياً، باستخدام عمليات زرع في الدماغ أو الحبل الشوكي للسماح للمصابين بالشلل باستعادة القدرة على المشي.

دراسة
النخاع الشوكي
الحبل الشوكي
الدماغ
آخر الأخبار
فلسطينيون يعانون إعاقات نتيجة الحرب على قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: سكان غزة يعانون «جائحة إعاقة»
4 ديسمبر 2024
فلسطينيات يبكين أقاربهن الذين قضوا جراء قصف إسرائيلي في خان يونس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
23 قتيلاً في شمال غزة وأوامر إخلاء في الجنوب
4 ديسمبر 2024
الأمم المتحدة تدعو لوقف الأعمال العدائية في سوريا «فوراً»
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدعو لوقف الأعمال العدائية في سوريا «فوراً»
4 ديسمبر 2024
مبانٍ مدمرة في لبنان قرب الحدود الإسرائيلية اللبنانية (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان: اتصالات مكثفة لإلزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار
4 ديسمبر 2024
أطفال في مخيم مؤقت للنازحين شمال غرب اليمن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
كندا تدرج الحوثيين في اليمن على قوائم «الإرهاب»
4 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©